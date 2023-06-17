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В Кремле опровергли сообщения о том, что Шольца и Макрона не соединяют с Путиным

Ведомости

Информация о том, что президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца не соединяют для разговора с российским лидером Владимиром Путиным, – это неправда, президент открыт для общения, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, это неправда, действительно и Шольц, и Макрон, и их представители говорили о важности поддержания диалога с Россией в том числе на высшем уровне. Мы разделяем эту точку зрения, пока каких-то конкретных предложений о проведении телефонных разговоров не было. Президент не далее как вчера подтвердил, что он остается открыт для общения», – сказали в Кремле.

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На прошлой неделе Шольц заявил, что намерен вновь провести телефонный разговор с Путиным. После этого Песков сообщил, что у президента пока нет в планах проведения телефонного разговора с немецким канцлером.

Путин остается открытым для любых контактов, которые могут привести к решению «украинской проблемы», заявили 16 июня в Кремле. 11 июня Песков говорил, что сейчас нет какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того, чтобы выстраивать хоть какой-то диалог с Украиной. По словам Пескова, власти Украины не желают этого, а также им не «позволяют хозяева».

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Несколько стран уже предлагали свои планы по урегулированию конфликта. В феврале МИД Китая представил программу из 12 пунктов, которая включала в том числе и прекращение боевых действий. Мирные инициативы также предлагали Индонезия, Бразилия, ЮАР. Однако глава офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что любой переговорный процесс с Россией невозможен на основе предложений этих стран. Кроме того, Украина и страны Запада выступают против прекращения огня, что является составной частью упомянутых мирных планов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных