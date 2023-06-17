В Кремле опровергли сообщения о том, что Шольца и Макрона не соединяют с Путиным

«Нет, это неправда, действительно и Шольц, и Макрон, и их представители говорили о важности поддержания диалога с Россией в том числе на высшем уровне. Мы разделяем эту точку зрения, пока каких-то конкретных предложений о проведении телефонных разговоров не было. Президент не далее как вчера подтвердил, что он остается открыт для общения», – сказали в Кремле.