В Кремле опровергли сообщения о том, что Шольца и Макрона не соединяют с Путиным
Информация о том, что президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца не соединяют для разговора с российским лидером Владимиром Путиным, – это неправда, президент открыт для общения, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Нет, это неправда, действительно и Шольц, и Макрон, и их представители говорили о важности поддержания диалога с Россией в том числе на высшем уровне. Мы разделяем эту точку зрения, пока каких-то конкретных предложений о проведении телефонных разговоров не было. Президент не далее как вчера подтвердил, что он остается открыт для общения», – сказали в Кремле.
На прошлой неделе Шольц заявил, что намерен вновь провести телефонный разговор с Путиным. После этого Песков сообщил, что у президента пока нет в планах проведения телефонного разговора с немецким канцлером.
Путин остается открытым для любых контактов, которые могут привести к решению «украинской проблемы», заявили 16 июня в Кремле. 11 июня Песков говорил, что сейчас нет какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того, чтобы выстраивать хоть какой-то диалог с Украиной. По словам Пескова, власти Украины не желают этого, а также им не «позволяют хозяева».
Несколько стран уже предлагали свои планы по урегулированию конфликта. В феврале МИД Китая представил программу из 12 пунктов, которая включала в том числе и прекращение боевых действий. Мирные инициативы также предлагали Индонезия, Бразилия, ЮАР. Однако глава офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что любой переговорный процесс с Россией невозможен на основе предложений этих стран. Кроме того, Украина и страны Запада выступают против прекращения огня, что является составной частью упомянутых мирных планов.