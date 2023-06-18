Шойгу вручил госнаграды участникам спецоперации в госпитале Вишневского

Министр обороны также поздравил специалистов медицинской службы с Днем медицинского работника, который отмечается сегодня, 18 июня. Шойгу поблагодарил военных медиков за «самоотверженный труд, профессионализм и верность воинскому и профессиональному долгу», отметив их роль в оказании помощи раненым в ходе спецоперации. По данным Минобороны, с начала проведения спецоперации более 70% военных врачей, среднего и младшего медицинского персонала получили боевой опыт, награждены были более 4500 человек.