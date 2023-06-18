Шойгу вручил госнаграды участникам спецоперации в госпитале Вишневского
Министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу посетил участников спецоперации, которые проходят лечение в Центральном военном клиническом госпитале имени А. А. Вишневского. Глава ведомства вручил военнослужащим государственные награды: ордена Мужества, медали «За Отвагу» и Суворова, сообщила пресс-служба Минобороны.
«Быстрая эвакуация – это самое главное. За всю историю различных войн и операций на сегодняшний день самое большое количество выживших именно за счет быстрой эвакуации. Врачи молодцы, на месте работают очень хорошо и оперативно. Где-то используют авиацию, где-то автотранспорт» – сказал Шойгу.
Министр обороны также поздравил специалистов медицинской службы с Днем медицинского работника, который отмечается сегодня, 18 июня. Шойгу поблагодарил военных медиков за «самоотверженный труд, профессионализм и верность воинскому и профессиональному долгу», отметив их роль в оказании помощи раненым в ходе спецоперации. По данным Минобороны, с начала проведения спецоперации более 70% военных врачей, среднего и младшего медицинского персонала получили боевой опыт, награждены были более 4500 человек.