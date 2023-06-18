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Шойгу вручил госнаграды участникам спецоперации в госпитале Вишневского

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Министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу посетил участников спецоперации, которые проходят лечение в Центральном военном клиническом госпитале имени А. А. Вишневского. Глава ведомства вручил военнослужащим государственные награды: ордена Мужества, медали «За Отвагу» и Суворова, сообщила пресс-служба Минобороны.

«Быстрая эвакуация – это самое главное. За всю историю различных войн и операций на сегодняшний день самое большое количество выживших именно за счет быстрой эвакуации. Врачи молодцы, на месте работают очень хорошо и оперативно. Где-то используют авиацию, где-то автотранспорт» – сказал Шойгу.

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Министр обороны также поздравил специалистов медицинской службы с Днем медицинского работника, который отмечается сегодня, 18 июня. Шойгу поблагодарил военных медиков за «самоотверженный труд, профессионализм и верность воинскому и профессиональному долгу», отметив их роль в оказании помощи раненым в ходе спецоперации. По данным Минобороны, с начала проведения спецоперации более 70% военных врачей, среднего и младшего медицинского персонала получили боевой опыт, награждены были более 4500 человек. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных