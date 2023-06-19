Минюст заявил о невозможности признания «Ельцин-центра» иноагентом

15 июня замминистра юстиции РФ Олег Свириденко сообщил о начале проверки музея ведомством. Депутат Альшевских указал на спекуляции вокруг «Ельцин-центра» на предмет того, подпадает ли деятельность музея под статус иноагента. В связи с этим депутат призвал Минюст провести проверку и прекратить дискуссию по этому поводу «раз и навсегда». Свириденко признал справедливость доводов Альшевских и уточнил, что Минюст «ничего не прячет».