Минюст заявил о невозможности признания «Ельцин-центра» иноагентом
Министерство юстиции сообщило о невозможности признать «Ельцин-центр» в Екатеринбурге иностранным агентом в соответствии с законом о музеях бывших президентов России. Ответ ведомства опубликовал депутат Госдумы Андрей Альшевских («Единая Россия»).
«Проведение проверочных мероприятий в отношении центра, равно как признание центра некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, в настоящее время не представляется возможным», – говорится в тексте ответа.
Минюст объяснил это законом «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий», в соответствии с которым на него не распространяется положения п. 3, 5, 7, 10 и 14 ст. 32 закона «О некоммерческих организациях».
15 июня замминистра юстиции РФ Олег Свириденко сообщил о начале проверки музея ведомством. Депутат Альшевских указал на спекуляции вокруг «Ельцин-центра» на предмет того, подпадает ли деятельность музея под статус иноагента. В связи с этим депутат призвал Минюст провести проверку и прекратить дискуссию по этому поводу «раз и навсегда». Свириденко признал справедливость доводов Альшевских и уточнил, что Минюст «ничего не прячет».
В пресс-службе «Ельцин-центра» сообщили ТАСС, что спокойно относятся к информации о проверке. Собеседник агентства указал на «прозрачную финансовую отчетность» музея и отметил, что деятельность организации – и содержательная, и финансовая – осуществляется в соответствии с законом.
13 мая председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков призвал переделать «Ельцин-центр» в музей современной истории, который будет «честный, где будет понятно, почему так произошло, кто это сделал, к чему это привело». Председатель Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев выступил против закрытия музея, однако заявил, что «там надо подправить идеологию».