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Минюст заявил о невозможности признания «Ельцин-центра» иноагентом

Ведомости

Министерство юстиции сообщило о невозможности признать «Ельцин-центр» в Екатеринбурге иностранным агентом в соответствии с законом о музеях бывших президентов России. Ответ ведомства опубликовал депутат Госдумы Андрей Альшевских («Единая Россия»).

«Проведение проверочных мероприятий в отношении центра, равно как признание центра некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, в настоящее время не представляется возможным», – говорится в тексте ответа.

Минюст объяснил это законом «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий», в соответствии с которым на него не распространяется положения п. 3, 5, 7, 10 и 14 ст. 32 закона «О некоммерческих организациях».

15 июня замминистра юстиции РФ Олег Свириденко сообщил о начале проверки музея ведомством. Депутат Альшевских указал на спекуляции вокруг «Ельцин-центра» на предмет того, подпадает ли деятельность музея под статус иноагента. В связи с этим депутат призвал Минюст провести проверку и прекратить дискуссию по этому поводу «раз и навсегда». Свириденко признал справедливость доводов Альшевских и уточнил, что Минюст «ничего не прячет».

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В пресс-службе «Ельцин-центра» сообщили ТАСС, что спокойно относятся к информации о проверке. Собеседник агентства указал на «прозрачную финансовую отчетность» музея и отметил, что деятельность организации – и содержательная, и финансовая – осуществляется в соответствии с законом.

13 мая председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков призвал переделать «Ельцин-центр» в музей современной истории, который будет «честный, где будет понятно, почему так произошло, кто это сделал, к чему это привело». Председатель Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев выступил против закрытия музея, однако заявил, что «там надо подправить идеологию».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных