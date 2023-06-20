Зюганов выступил против новой приватизации в России
Председатель Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов выступил против проведения новой приватизации в России и предложил провести расследование итогов прошлой приватизации 1990-х гг.
«Предлагаю провести парламентское расследование итогов прошлой приватизации и такого рода предложений», – сказал лидер КПРФ (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, новая приватизация «приведет к уничтожению страны».
15 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в правительстве идею приватизации многие поддерживают, но это «всегда является конечным результатом» – за исключением секторов, где частный бизнес не может физически обеспечивать консолидированное развитие отрасли.
16 июня в ходе сессии «Как будет развиваться российская экономика» на ПМЭФе помощник президента Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорили о структурной трансформации российской экономики. Обсуждались источники финансирования стимулов – наращивание расходов бюджета, повышение налоговой нагрузки или новый этап приватизации.
Набиуллина заявила, что нужно двигаться в сторону приватизации, – это возможно сделать «без ущерба стратегическим интересам» России. Орешкин поддержал предложение и напомнил о заявлении главы ВТБ Андрея Костина, отметив, что поддерживает не «масштабную приватизацию», а вариант «выхода из неэффективно используемых государством активов с пользой, выгодой для государства», упомянутый главой ЦБ.
В апреле Костин предложил перезапустить в стране приватизацию в связи с разрушением из-за санкций «несущих элементов» российской экономики, которые сложились за последние 30 лет. По его словам, такая мера поможет укрепить основы рыночных механизмов, обеспечить развитие фондового рынка, а также сформировать новую генерацию менеджеров и создать конкуренцию.