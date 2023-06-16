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Экономика

Силуанов заявил о необходимости перераспределить «бюджетный пирог»

Ведомости

Наиболее правильный вариант увеличения финансирования расходов бюджета – это перераспределение расходов в рамках существующего «бюджетного пирога». Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил министр финансов Антон Силуанов.

Министр описал несколько вариантов, за счет которых можно увеличить расходы, но наиболее правильным, а вместе с этим и тяжелым, является перераспределение расходов.

«Либо мы все-таки наши дополнительные расходы возьмем из действующего "бюджетного пирога". И сделаем так, что те траты, которые сегодня есть, их перенести либо на потом, либо отложим и включим то, что нам надо. Это самое правильное, но самое тяжелое. Это менее реализуемое, как практика показывает, к сожалению, но именно так надо делать», – отметил Силуанов на деловом завтраке «Сбера» «Российская экономика – новый курс. Приоритеты и альтернативы» (цитата по «РИА Новости»).

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Помимо этого Силуанов пояснил, что можно увеличить дефицит, но это приведет к инфляции и расплачиваться за такое решение будут население и бизнес. Другой же вариант – увеличить налоги, но «за это тоже [они] заплатят».

За последние три года расходы бюджета выросли в 1,5 раза, уточнил министр. «Куда дальше? Самый лучший ответ – залезть внутрь и оттуда найти расходы», – подытожил Силуанов.

Объем доходов федерального бюджета в январе – мае 2023 г. составил 9,818 трлн руб., объем расходов – 13,229 трлн руб., что на 27% больше результата аналогичного периода 2023 г.

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16 июня в ходе сессии «Как будет развиваться российская экономика» на ПМЭФе помощник президента Максим Орешкин, Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников и председатель Банка России Эльвира Набиуллина говорили о структурной трансформации российской экономики. Обсуждались источники финансирования стимулов – наращивание расходов бюджета, повышение налоговой нагрузки или новый этап приватизации.

По словам министра финансов, наращивать расходы – это «как масло в огонь подливать». Минфин видит элементы разогрева экономики, поэтому дополнительные бюджетные стимулы приведут к разгону инфляции и росту ставок, указал Силуанов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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