Силуанов заявил о необходимости перераспределить «бюджетный пирог»

«Либо мы все-таки наши дополнительные расходы возьмем из действующего "бюджетного пирога". И сделаем так, что те траты, которые сегодня есть, их перенести либо на потом, либо отложим и включим то, что нам надо. Это самое правильное, но самое тяжелое. Это менее реализуемое, как практика показывает, к сожалению, но именно так надо делать», – отметил Силуанов на деловом завтраке «Сбера» «Российская экономика – новый курс. Приоритеты и альтернативы» (цитата по «РИА Новости»).