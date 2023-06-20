Токаев заявил о намерении Казахстана укреплять сотрудничество с Россией

«Должен также отметить, что мы являемся стратегическими партнерами с Россией. Мы являемся членами одних и тех же организаций. Поэтому наша цель – оставаться в тесном контакте с Россией, чтобы укреплять наше взаимное сотрудничество как на двусторонней основе, так и в соответствующих международных организациях», – рассказал он.