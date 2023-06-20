Токаев заявил о намерении Казахстана укреплять сотрудничество с Россией
Казахстан и Россия являются стратегическими партнерами, поэтому Астана нацелена на укрепление сотрудничества с Москвой, в том числе и в международных организациях. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«Должен также отметить, что мы являемся стратегическими партнерами с Россией. Мы являемся членами одних и тех же организаций. Поэтому наша цель – оставаться в тесном контакте с Россией, чтобы укреплять наше взаимное сотрудничество как на двусторонней основе, так и в соответствующих международных организациях», – рассказал он.
Токаев, комментируя позицию Казахстана по украинскому конфликту, подчеркнул, что республика строго следует уставу ООН и поддерживает все мирные инициативы, которые были озвучены Китаем и другими странами.
Казахстанский президент также заявил, что республика твердо следует международным правилам, когда речь заходит о соблюдении санкций. «Что касается так называемого экспорта товаров двойного назначения в Россию – это абсолютно не соответствует действительности», – добавил он.
«Поэтому мы очень надеемся, что в ближайшее время на Украине будет достигнуто прекращение огня и мы сможем в дальнейшем говорить об установлении прочного мира в этой части света», – добавил президент.
На прошлой неделе министерство торговли и интеграции Казахстана сообщило, что экспортеры и импортеры республики предпочитают вести расчеты с Россией в тенге. Сотрудничество между странами будет продолжаться до тех пор, пока его участников оно интересует, подчеркнули в министерстве.
При этом там добавили, что санкции «не могут быть наложены на страну в целом» или на отдельную отрасль: они применяются «в отношении конкретных компаний, нарушающих соответствующие нормативные акты США и ЕС». В свою очередь Казахстан принимает необходимые меры и соблюдает выставляемые требования, чтобы предотвратить нарушения.
В 2022 г. товарооборот между странами установил рекорд и составил $26,1 млрд. За I квартал 2023 г. объем двухсторонней торговли увеличился на 10,1% и составил $6,1 млрд, а экспорт Казахстана в Россию составил $2,3 млрд (+39,2%).