Пушилин заявил о хаотичных обстрелах Артемовска

Как пояснил Пушилин, обстрелы связаны с тем, что начало восстановления Артемовска станет для Киева новой болезненной точкой. «Они просто оттягивают этот период. Они пережили эту боль, когда город Артемовск был освобожден, а теперь вторую боль они просто пытаются оттянуть», – сказал врио главы ДНР, приведя в пример то, как восстанавливается Мариуполь.