Газета
Политика

Пушилин заявил о хаотичных обстрелах Артемовска

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бездумно и хаотично обстреливают Артемовск (украинское название – Бахмут) с целью оттянуть восстановление города, заявил в эфире «Соловьев Live» врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Мы полноценно работу штаба по оказанию помощи освобожденным территориям развернуть не можем в связи с постоянными бесцельными, бездумными и хаотичными обстрелами самого города Артемовска», – приводит его слова ТАСС.

Как пояснил Пушилин, обстрелы связаны с тем, что начало восстановления Артемовска станет для Киева новой болезненной точкой. «Они просто оттягивают этот период. Они пережили эту боль, когда город Артемовск был освобожден, а теперь вторую боль они просто пытаются оттянуть», – сказал врио главы ДНР, приведя в пример то, как восстанавливается Мариуполь.

Пушилин назвал ситуацию на флангах в Артемовске «достаточно непростой, но контролируемой».

20 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о взятии Артемовска. В ночь на 21 мая переход города под контроль России подтвердили в Минобороны РФ. Президент России Владимир Путин поздравил ЧВК «Вагнер» и российских военных со взятием Артемовска. В конце мая Пушилин подчеркнул, что в городе будет восстановлено не только жилье, но и рабочие места и социальная инфраструктура. В начале июня Пушилин также пообещал восстановить завод шампанских вин в Артемовске.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных