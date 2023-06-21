Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата
Президент России Владимир Путин завтра, 22 июня, возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба Кремля.
«22 июня, в день 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны, Президент примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду», – говорится в сообщении.
В прошлый раз президент принимал участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата 23 февраля, в День защитника Отечества. В мероприятии также участвовали ветераны боевых действий. Путин возложил цветы к стеле Киева и стелам других городов-героев в Александровском саду. После возложения цветов, минуты молчания и исполнения государственного гимна глава государства пообщался с ветеранами. Он назвал заботу о тех, кто защищает страну, святой обязанностью государства. 22 июня 2022 г. Путин также возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.
До этого, 27 января, Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге и почтил память жителей и защитников Ленинграда, которые погибли во время блокады города.