Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата

В прошлый раз президент принимал участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата 23 февраля, в День защитника Отечества. В мероприятии также участвовали ветераны боевых действий. Путин возложил цветы к стеле Киева и стелам других городов-героев в Александровском саду. После возложения цветов, минуты молчания и исполнения государственного гимна глава государства пообщался с ветеранами. Он назвал заботу о тех, кто защищает страну, святой обязанностью государства. 22 июня 2022 г. Путин также возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.