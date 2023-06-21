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Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата

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Президент России Владимир Путин завтра, 22 июня, возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба Кремля.

«22 июня, в день 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны, Президент примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду», – говорится в сообщении.

В прошлый раз президент принимал участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата 23 февраля, в День защитника Отечества. В мероприятии также участвовали ветераны боевых действий. Путин возложил цветы к стеле Киева и стелам других городов-героев в Александровском саду. После возложения цветов, минуты молчания и исполнения государственного гимна глава государства пообщался с ветеранами. Он назвал заботу о тех, кто защищает страну, святой обязанностью государства. 22 июня 2022 г. Путин также возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.

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До этого, 27 января, Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге и почтил память жителей и защитников Ленинграда, которые погибли во время блокады города.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных