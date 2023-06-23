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Лавров рассказал о включении Африканского союза в G20 в ближайшей перспективе

Ведомости

Вопрос о включении Африканского союза (АС) в G20 будет решен в ближайшей перспективе. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Делового совета при министерстве.

Он отметил, что это произойдет благодаря активному участию России. «В ближайшей перспективе при нашем активном содействии будет решен вопрос о включении Африканского союза в "Группу двадцати". Это позволит континенту полноценно участвовать в формировании международной повестки дня и в механизмах глобального управления», – пояснил Лавров (цитата по «РИА Новости»).

В настоящее время постоянными членами G20 являются два десятка стран, в том числе Россия, США, Великобритания, Турция, Канада, Китай, ЮАР, Индия, а также Европейский союз. В АС входят 55 государств Африки.

В декабре 2022 г. президент США Джо Байден на сессии саммита США – Африка предложил АС присоединиться к странам «большой двадцатки» в качестве постоянного члена. Тогда же он пообещал в течение трех лет выделить на развитие Африки $55 млрд.

В марте 2023 г. страны G20 в Нью-Дели уже приняли решение, что АС станет полноценным членом объединения, рассказывал Лавров. Россия также поддерживает вступление АС в G20. В ходе визита в США премьер-министр Индии Нарендра Моди 22 июня также заявил, что АС необходимо предоставить полноценное членство в «большой двадцатке».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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