Лавров рассказал о включении Африканского союза в G20 в ближайшей перспективе

Он отметил, что это произойдет благодаря активному участию России. «В ближайшей перспективе при нашем активном содействии будет решен вопрос о включении Африканского союза в "Группу двадцати". Это позволит континенту полноценно участвовать в формировании международной повестки дня и в механизмах глобального управления», – пояснил Лавров (цитата по «РИА Новости»).