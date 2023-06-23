Посол Ирана анонсировал скорое подписание соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС
Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что соглашение о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) будет подписано в ближайшие пару месяцев.
«Мы очень надеемся, что за предстоящие месяц – два это соглашение будет подписано. Я встречался с вице-премьером [России Алексеем] Оверчуком, мы прикладываем усилия к тому, чтобы это соглашение было как можно скорее подписано», – сказал посол (цитата по ТАСС).
Перед подписанием договора он должен быть предварительно ратифицирован парламентами стран – участниц союза и парламентом исламской республики, уточнил Джалали.
В мае вице-премьер Оверчук заявил, что «наиболее близко» заключение соглашения о зоне свободной торговли с Ираном, в сравнении с другими странами. До этого член коллегии по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев отмечал, что договор между ЕАЭС и республикой может быть заключен уже в этом году.
Летом прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к временному соглашению, ведущему к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном. Сам закон ратифицировал протокол к временному соглашению о создании такой зоны с республикой от 17 мая 2018 г.
Перед его подписанием в 2018 г., председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян заявлял, что рынок Ирана динамично развивается и ЕАЭС нужно своевременно на нем закрепиться. Само соглашение тогда было подписано на четыре года.