Посол Ирана анонсировал скорое подписание соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС

«Мы очень надеемся, что за предстоящие месяц – два это соглашение будет подписано. Я встречался с вице-премьером [России Алексеем] Оверчуком, мы прикладываем усилия к тому, чтобы это соглашение было как можно скорее подписано», – сказал посол (цитата по ТАСС).