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Посол Ирана анонсировал скорое подписание соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС

Ведомости

Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что соглашение о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) будет подписано в ближайшие пару месяцев.

«Мы очень надеемся, что за предстоящие месяц – два это соглашение будет подписано. Я встречался с вице-премьером [России Алексеем] Оверчуком, мы прикладываем усилия к тому, чтобы это соглашение было как можно скорее подписано», – сказал посол (цитата по ТАСС).

Перед подписанием договора он должен быть предварительно ратифицирован парламентами стран – участниц союза и парламентом исламской республики, уточнил Джалали.

В мае вице-премьер Оверчук заявил, что «наиболее близко» заключение соглашения о зоне свободной торговли с Ираном, в сравнении с другими странами. До этого член коллегии по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев отмечал, что договор между ЕАЭС и республикой может быть заключен уже в этом году.

Летом прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к временному соглашению, ведущему к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном. Сам закон ратифицировал протокол к временному соглашению о создании такой зоны с республикой от 17 мая 2018 г.

Перед его подписанием в 2018 г., председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян заявлял, что рынок Ирана динамично развивается и ЕАЭС нужно своевременно на нем закрепиться. Само соглашение тогда было подписано на четыре года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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