Газета
Политика

В Харьковской области сообщили о продолжающейся утечке из аммиакопровода

Ведомости

Утечка аммиака из подорванного трубопровода Тольятти – Одесса продолжается. Об этом сообщил глава российской ВГА Харьковской области Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия 24».

«На нашей территории был взорван аммиакопровод, и там сейчас еще продолжается стравливание этого аммиака. И сами понимаете, в какой ситуации там люди проживают. Им надо помогать», – сказал он (цит. по ТАСС). 

По словам Ганчева, сейчас военные в случае необходимости занимаются эвакуацией людей из региона, где происходит утечка. 

7 июня Минобороны РФ сообщило, что украинская ДРГ вечером 5 июня подорвала аммиакопровод Тольятти – Одесса в районе Масютовки Харьковской области. В результате произошедшего российские военнослужащие не пострадали, но есть раненые среди мирного населения.

Ранее по теме: Мантуров усомнился в возможности восстановления аммиакопровода Тольятти - Одесса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ремонтно-восстановительные работы, скорее всего, займут от одного до трех месяцев при наличии доступа к месту повреждения. Опрошенные «Ведомостями» эксперты тогда отмечали, что возобновить работу аммиакопровода до окончания боевых действий едва ли возможно, а вывод магистрали из строя минимизирует и шансы продления зерновой сделки.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных