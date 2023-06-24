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Жителей Ростова-на-Дону призвали оставаться дома из-за прохода военной техники

Ведомости

Жителей Ростова-на-Дону попросили не выходить из дома, в городе возможен проход военной техники, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Алексей Логвиненко.

«В связи с возможным проходом военной техники по улицам города  прошу вас быть предельно внимательными и острожными. В целях вашей безопасности не покидайте свои дома, исключите поездки в центральную часть Ростова и не оставляйте детей без присмотра», – написал он.

В правительстве области также рассказали, что региональное министерство образования рекомендовало обучающимся не покидать общежития в целях безопасности. Власти посоветовали по вопросам жизнеобеспечения связываться с комендантами.

Ранее на фоне заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина власти Ростовской, Воронежской, Липецкой, Курской областей, а также Москвы и Подмосковья сообщили о проведении антитеррористических мероприятий. На федеральных трассах начали вводить ограничения, а массовые мероприятия отменяют. Кроме того, ранее сегодня стало известно о закрытии на несколько дней визового центра Великобритании в Ростове-на-Дону. 

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Ростовский губернатор Василий Голубев утром 24 июня призвал жителей не выезжать на трассу М4 «Дон» и заявил, что из-за ограничений движения на нескольких участках федеральной трассы образовались многокилометровые пробки. Губернатор также попросил жителей Ростова-на-Дону воздержаться от поездок в центр и по возможности оставаться дома. По его словам, ситуация находится под контролем и городской администрации и службам даны поручения по «сохранению нормального функционирования всех городских систем». Было принято решение об отмене всех массовых мероприятий в городе.

Вечером 23 июня в соцсетях, связанных с Пригожиным, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании и распространены другие заявления. В Минобороны заявили, что сообщения об ударах по бойцам ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией». Сообщалось, что Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина. 

Президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам России, к личному составу Вооруженных сил, правоохранительных органов и спецслужб. Он заявил, что все, кто готовил вооруженный мятеж, «встал на путь шантажа и террористических методов», понесут наказание – «ответят и перед законом, и перед нашим народом».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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