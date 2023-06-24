Жителей Ростова-на-Дону призвали оставаться дома из-за прохода военной техники

Ростовский губернатор Василий Голубев утром 24 июня призвал жителей не выезжать на трассу М4 «Дон» и заявил, что из-за ограничений движения на нескольких участках федеральной трассы образовались многокилометровые пробки. Губернатор также попросил жителей Ростова-на-Дону воздержаться от поездок в центр и по возможности оставаться дома. По его словам, ситуация находится под контролем и городской администрации и службам даны поручения по «сохранению нормального функционирования всех городских систем». Было принято решение об отмене всех массовых мероприятий в городе.