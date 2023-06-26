Посла Молдавии вызвали в российский МИД
Посол Молдавии в России Лилиан Дарий вызван в МИД, передает ТАСС со ссылкой на представителя дипведомства.
По словам посла, в ходе своего визита в МИД России он обсудил двусторонние отношения Москвы и Кишинева, пишет «РИА Новости».
22 июня МИД Молдавии вызвал посла России Олега Васнецова в связи с заявлением врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо по поводу ракетного удара ВСУ по мостам на административной границе Херсонской области и Крыма. По словам Сальдо, вслед за обстрелом Чонгарского моста могут последовать «очень серьезные» ответные меры. При это врио губернатора упомянул мосты в Одесской области и в молдавском селе Джурджулешты. В молдавском МИДе назвали такие заявления неприемлемыми.
Удары по мосту на административной границе Херсонской области и Крыма были нанесены утром 22 июня. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что был атакован Чонгарский мост. Представитель военного следственного управления СК России заявил, что Украина выпустила четыре ракеты по Чонгарскому мосту, и отметил, что при осмотре места происшествия «изъяты элементы данных ракет, на одном из которых на заводской табличке имеется маркировка, указывающая на то, что данная ракета произведена во Франции». По словам Сальдо, мост останется закрытым в течение 15–20 дней.