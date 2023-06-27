СМИ узнали о запрете сотрудникам госдепартамента комментировать мятеж в России

На все вопросы представителей иностранных правительств необходимо было отвечать, что США «следят за ситуацией». По словам одного из источников, у ряда дипломатов, кто получил телеграмму, сложилось впечатление, что ее целью было убедиться, что ни один американский дипломат не сказал ничего, что могло бы указать на причастность Вашингтона к внутренним событиям в России. Другой собеседник портала утверждает, что Блинкен хотел дождаться прояснения ситуации, прежде чем давать комментарии.