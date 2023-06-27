СМИ узнали о запрете сотрудникам госдепартамента комментировать мятеж в России
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ночь на 24 июня разослал сотрудникам госдепа срочную телеграмму, в которой запретил им комментировать вооруженный мятеж ЧВК «Вагнер» в России. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
На все вопросы представителей иностранных правительств необходимо было отвечать, что США «следят за ситуацией». По словам одного из источников, у ряда дипломатов, кто получил телеграмму, сложилось впечатление, что ее целью было убедиться, что ни один американский дипломат не сказал ничего, что могло бы указать на причастность Вашингтона к внутренним событиям в России. Другой собеседник портала утверждает, что Блинкен хотел дождаться прояснения ситуации, прежде чем давать комментарии.
В ночь на 24 июня в России была предпринята попытка вооруженного мятежа. Вечером 23 июня в Telegram-канале пресс-службы основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина появились сообщения об ударе по тыловым лагерям компании. В Минобороны сразу опровергли эту информацию, назвав ее провокацией. Тем же вечером ФСБ возбудила уголовное дело в отношении Пригожина по статье о вооруженном мятеже.
На следующий день, 24 июня, с видеообращением выступил президент России Владимир Путин, который назвал мятеж внутренним предательством и «ударом в спину» стране. В Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО), который был отменен 26 июня. 24 июня «Вагнер» успел блокировать Ростов-на-Дону и взять под контроль военные объекты города. Вечером 24 июня в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях с основателем ЧВК. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел с ним переговоры, Пригожин согласился принять меры для деэскалации обстановки. В частности, основатель ЧВК объявил о возвращении бойцов и техники в полевые лагеря. Уголовное дело против бизнесмена было решено прекратить.
Ранее газета Washington Post сообщила, что разведывательные службы США знали о подготовке к военному мятежу с середины июня. При этом точные сроки и планы главы ЧВК не были известны, хотя «сигналов» было достаточно. 26 июня президент США Джо Байден заявил, что Запад и НАТО не имеют к перевороту никакого отношения.