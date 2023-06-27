Финляндия может ужесточить ограничения на въезд граждан России в страну

Финляндия приняла решение ограничить въезд в страну для граждан России в конце сентября 2022 г. Также были введены ограничения в выдаче виз для россиян. Тогдашняя премьер-министр страны Санна Марин заявила, что Финляндия планирует запретить туристические поездки и транзит из России. Она отмечала, что ужесточение правил пересечения границы связано с объявленной 21 сентября частичной мобилизацией в России.