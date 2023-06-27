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Политика

Финляндия может ужесточить ограничения на въезд граждан России в страну

Ведомости

Финляндия может усилить ограничения на въезд россиян в страну. Об этом говорится в пресс-релизе кабинета министров по итогам заседания президента страны и министерского комитета по иностранным делам и политике безопасности. 

«Президент и министерский комитет отметили, что поездки граждан России могут по-прежнему наносить ущерб международным отношениям Финляндии. Поэтому ограничения на несущественные поездки должны оставаться в силе и ужесточаться для предотвращения нарушений», – говорится в сообщении.

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Финляндия приняла решение ограничить въезд в страну для граждан России в конце сентября 2022 г. Также были введены ограничения в выдаче виз для россиян. Тогдашняя премьер-министр страны Санна Марин заявила, что Финляндия планирует запретить туристические поездки и транзит из России. Она отмечала, что ужесточение правил пересечения границы связано с объявленной 21 сентября частичной мобилизацией в России.

После начала военной операции на Украине в ЕС начали заявлять о необходимости ограничения въезда для граждан РФ на территорию союза. Летом прошлого года в ЕС было принято решение отказаться от упрощенного порядка выдачи шенгенских виз. 

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Тогда же Эстония закрыла гражданам России въезд на свою территорию. Правительство объяснило такое решение «концом ситуации, когда краткосрочная шенгенская виза запрашивается, например, в целях туризма, из другого государства-члена, чтобы обойти действующее ограничение».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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