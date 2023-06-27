Финляндия может ужесточить ограничения на въезд граждан России в страну
Финляндия может усилить ограничения на въезд россиян в страну. Об этом говорится в пресс-релизе кабинета министров по итогам заседания президента страны и министерского комитета по иностранным делам и политике безопасности.
«Президент и министерский комитет отметили, что поездки граждан России могут по-прежнему наносить ущерб международным отношениям Финляндии. Поэтому ограничения на несущественные поездки должны оставаться в силе и ужесточаться для предотвращения нарушений», – говорится в сообщении.
Финляндия приняла решение ограничить въезд в страну для граждан России в конце сентября 2022 г. Также были введены ограничения в выдаче виз для россиян. Тогдашняя премьер-министр страны Санна Марин заявила, что Финляндия планирует запретить туристические поездки и транзит из России. Она отмечала, что ужесточение правил пересечения границы связано с объявленной 21 сентября частичной мобилизацией в России.
После начала военной операции на Украине в ЕС начали заявлять о необходимости ограничения въезда для граждан РФ на территорию союза. Летом прошлого года в ЕС было принято решение отказаться от упрощенного порядка выдачи шенгенских виз.
Тогда же Эстония закрыла гражданам России въезд на свою территорию. Правительство объяснило такое решение «концом ситуации, когда краткосрочная шенгенская виза запрашивается, например, в целях туризма, из другого государства-члена, чтобы обойти действующее ограничение».