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В Казахстане сообщили о приоритете выдачи Кислицына России

Ведомости

Российский запрос о выдаче сотрудника F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB в России и СНГ) Никиты Кислицына, отвечающего за развитие бизнеса сетевой безопасности, будет иметь приоритет перед американским из-за гражданства задержанного. Об этом в разговоре с «РИА Новости» сообщил замгенпрокурора Казахстана Улан Байжанов.

«Вопрос приоритета отсутствует, прежде всего это гражданство. В этом случае приоритет за российской стороной. Но мы должны будем убедиться, что все те деяния, которые ему инкриминируются, в том числе и Россией, они достаточно серьезные», – сказал он.

По словам Байжанова, российская и американская стороны должны будут предоставить доказательства обоснованности своего запроса об экстрадиции Кислицына. Помимо этого в Астане должны будут установит, являются ли вменяемые обвинения уголовно наказуемыми в Казахстане, уточнил Байжанов. Он подчеркнул, что меры будут применяться только после разбирательства.

Кислицын был задержан 22 июня в Казахстане, об этом «Ведомостям» рассказали в компании F.A.C.C.T. накануне, 28 июня. По данным компании, претензии США к Кислицыну связаны не с работой в F.A.C.C.T., а с «кейсом более чем 10-летней давности, когда Никита работал журналистом и независимым исследователем». 

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28 июня Тверской суд Москвы также объявил Кислицына в розыск по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом информации с использованием служебного положения). Позже суд  удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Кислицына. Как отметил в разговоре с «Ведомостями» источник, знакомый с обстоятельствами дела, российская сторона могла возбудить уголовное дело на родине, чтобы добиться выдачи Кислицына не США, а России, прецедент тому уже есть.

В 2020 г. власти США обвинили Кислицына, который был на тот момент топ-менеджером Group-IB, в заговоре с целью продажи данных, которые его сообщник украл у соцсети Formspring в 2012 г. В компании тогда обвинения назвали бездоказательными и отметили, что предполагаемые преступления произошли до работы Кислицына в Group-IB.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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