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Общество

Главу департамента бывшей Group-IB объявили в розыск

Ведомости

Глава департамента компании F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB в России и СНГ) объявлен в розыск по делу о неправомерном доступе к охраняемой законом информации. Об этом сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь суда Мария Освальдо.

Следствие обратилось в суд с ходатайством о его аресте, уточняет агентство. ТАСС пишет, что речь идет о руководителе департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам Никите Кислицыне. Его объявили в розыск в рамках уголовное дела по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом информации с использованием служебного положения).

В 2020 г. власти США обвинили Кислицына, который был на тот момент топ-менеджером Group-IB, в заговоре с целью продажи данных, которые его сообщник украл у соцсети Formspring в 2012 г. В компании тогда обвинения назвали бездоказательными и отметили, что предполагаемые преступления произошли до работы Кислицына в Group-IB.

Накануне Московский городской суд оставил под стражей обвиняемого в государственной измене основателя Group-IB Илью Сачкова и отказал в удовлетворении ходатайств стороны защиты о возвращении уголовного дела прокурору. В сентябре 2021 г. основатель и CEO Group-IB Сачков был арестован на два месяца по подозрению в государственной измене. В офисе компании были проведены обыски. 7 октября 2021 г. Сачков был официально обвинен по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Он сейчас находится в СИЗО, свою вину не признает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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