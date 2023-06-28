Главу департамента бывшей Group-IB объявили в розыск

Накануне Московский городской суд оставил под стражей обвиняемого в государственной измене основателя Group-IB Илью Сачкова и отказал в удовлетворении ходатайств стороны защиты о возвращении уголовного дела прокурору. В сентябре 2021 г. основатель и CEO Group-IB Сачков был арестован на два месяца по подозрению в государственной измене. В офисе компании были проведены обыски. 7 октября 2021 г. Сачков был официально обвинен по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Он сейчас находится в СИЗО, свою вину не признает.