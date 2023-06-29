Пушилин: российские силы полностью контролируют ситуацию в Артемовске
Российские войска полностью контролируют ситуацию в Артемовске (украинское название – Бахмут) и по его флангам, рассказал врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире «Первого канала».
«Сложным остается, но абсолютно контролируемым – направление артемовское, причем как сам Артемовск, который обстреливается хаотично, но достаточно регулярно, так и фланги. Но позиции удерживаются», – приводит его слова «РИА Новости».
По словам Пушилина, российские военные улучшили свои позиции на краснолиманском направлении. Врио главы ДНР также указал на отсутствие существенных изменений на авдеевском и марьинском направлениях.
21 июня Пушилин заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) бездумно и хаотично обстреливают Артемовск с целью оттянуть восстановление города. Он пояснял, что обстрелы связаны с тем, что начало восстановления Артемовска станет для Киева новой болезненной точкой. «Они просто оттягивают этот период. Они пережили эту боль, когда город Артемовск был освобожден, а теперь вторую боль они просто пытаются оттянуть», – сказал врио главы ДНР, приведя в пример то, как восстанавливается Мариуполь.
Тогда же Пушилин назвал ситуацию на флангах в Артемовске «достаточно непростой, но контролируемой».
20 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о взятии Артемовска. В ночь на 21 мая переход города под контроль России подтвердили в Минобороны РФ. Президент России Владимир Путин поздравил ЧВК «Вагнер» и российских военных со взятием Артемовска. В конце мая Пушилин подчеркнул, что в городе будет восстановлено не только жилье, но и рабочие места и социальная инфраструктура. В начале июня Пушилин также пообещал восстановить завод шампанских вин в Артемовске.