Пушилин: российские силы полностью контролируют ситуацию в Артемовске

21 июня Пушилин заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) бездумно и хаотично обстреливают Артемовск с целью оттянуть восстановление города. Он пояснял, что обстрелы связаны с тем, что начало восстановления Артемовска станет для Киева новой болезненной точкой. «Они просто оттягивают этот период. Они пережили эту боль, когда город Артемовск был освобожден, а теперь вторую боль они просто пытаются оттянуть», – сказал врио главы ДНР, приведя в пример то, как восстанавливается Мариуполь.