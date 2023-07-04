Токаев лишил Назарбаева статуса главы советов школ, вуза и фонда его имени

15 февраля 2023 г. утратил силу закон «О первом президенте Республики Казахстан – елбасы». С этого момента Назарбаев больше не имеет права обращаться к народу и государственным органам, участвовать в заседании правительства и выступать перед парламентом с инициативами по вопросам госстроительства, внешней и внутренней политики, а также безопасности страны. При этом он сохранил некоторые привилегии по неприкосновенности на основе двух законов – о госизмене и неприкосновенности экс-президентов.