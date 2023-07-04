Токаев лишил Назарбаева статуса главы советов школ, вуза и фонда его имени
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, лишающий первого президента республики Нурсултана Назарбаева статуса главы высших попечительских советов школ, университета и фонда его имени. Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана.
Речь идет о законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам профессиональных квалификаций, государственных наград, социального обеспечения и образования». Согласно документу, Назарбаев лишается статуса главы советов в «Назарбаев университете», «Назарбаев фонде» и «Назарбаев интеллектуальных школах».
Соответствующие поправки 29 июня одобрили депутаты сената. В новой редакции закона председателем высшего попечительского совета организаций является президент республики или лицо, которое он назначит. Решение о грантах на обучение одаренных детей теперь также будет принимать действующий президент Казахстана, а не Назарбаев.
5 июня 2022 г. в Казахстане прошел референдум о внесении поправок в Конституцию. Тогда было предложено исключить статью о статусе, привилегиях и полномочиях первого президента. Также была отменена норма о неизменности статуса Назарбаева как лидера нации.
15 февраля 2023 г. утратил силу закон «О первом президенте Республики Казахстан – елбасы». С этого момента Назарбаев больше не имеет права обращаться к народу и государственным органам, участвовать в заседании правительства и выступать перед парламентом с инициативами по вопросам госстроительства, внешней и внутренней политики, а также безопасности страны. При этом он сохранил некоторые привилегии по неприкосновенности на основе двух законов – о госизмене и неприкосновенности экс-президентов.