МИД Грузии сообщил о возвращении посла в Тбилиси после рекомендации Киева покинуть Украину
Посол Грузии на Украине Георгий Закарашвили в ближайшее время покинет страну после предписания Киева. Об этом сообщил глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили.
«Посол вернется в Грузию в ближайший период. Также очень важно, на основании чего было принято это непонятное решение. Считаю, что в отношении бывшего президента все очевидно: все вопросы о том, насколько ответственно относится государство к правам всех заключенных, в том числе господина Саакашвили», – сказал министр (цитата по ТАСС).
4 июля МИД Украины по поручению президента страны Владимира Зеленского выразил грузинскому послу решительный протест из-за ситуации вокруг бывшего президента Михаила Саакашвили и призвал грузинские власти направить политика в Киев для дальнейшего лечения. МИД Украины также предписал послу покинуть страну в течение 48 часов для консультаций с грузинскими властями.
МИД Грузии назвал это решение крайней формой обострения отношений с Украиной. Ведомство сочло такое требование вмешательством во внутренние дела Грузии.
В мае Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге отклонил иск адвокатов Саакашвили о переводе бывшего президента в зарубежную клинику для лечения. В грузинском МИДе заявили, что это говорит о высокой защите прав бывшего президента страны.
3 июля Саакашвили впервые за долгое время дистанционно участвовал в заседании Тбилисского городского суда, где показал свое исхудавшее тело и призвал власти Грузии извиниться за то, что они довели его до такого состояния. Заседание прошло по делу о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 г. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 г.
В отношении Саакашвили, который занимал должность президента Грузии с 2004 по 2013 г., в стране возбуждено несколько уголовных дел, по двум из которых он был приговорен в общей сложности к девяти годам лишения свободы.