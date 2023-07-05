МИД Грузии сообщил о возвращении посла в Тбилиси после рекомендации Киева покинуть Украину

«Посол вернется в Грузию в ближайший период. Также очень важно, на основании чего было принято это непонятное решение. Считаю, что в отношении бывшего президента все очевидно: все вопросы о том, насколько ответственно относится государство к правам всех заключенных, в том числе господина Саакашвили», – сказал министр (цитата по ТАСС).