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Политика

МИД: поставляемое Киеву оружие использовали протестующие во Франции

Ведомости

Оружие, которое Запад поставляет Киеву, применяется протестующими во Франции. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Трансляция брифинга шла на странице ведомства «ВКонтакте». 

«Оружие, поставленное Киеву, оказывается в руках как раз тех самых протестующих и применяется против полиции там, во Франции. <...> То самое оружие, которое поставляет Запад, НАТО и непосредственно Франции, те самые деньги, которые они вливают в поддержку националистов, нацистов и фашистов на территории Украины, как бумерангом оказываются не просто у них на территории, а бьют по их же собственному народу», – сказала она.

Захарова уточнила, что, поощряя политику президента Украины Владимира Зеленского, западные политики «открывают ящик Пандоры». По ее словам, национал-радикалы активизировались по всей Европе. 

Массовые беспорядки начались во Франции в ночь на 28 июня. По данным МВД, в ходе протестов было задержано 4000 человек, 10% из которых не имеют французского гражданства. 5 июля глава МВД Жеральд Дарманен и премьер-министр Франции Элизабет Борн заявили о нормализации ситуации в стране.

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Поводом для протестов стало убийство 17-летнего подростка с алжирскими и марокканскими корнями по имени Наэль М. в пригороде Парижа Нантере. Полицейский застрелил юношу после того, как, по данным правоохранительных органов, молодой человек не подчинился требованию дорожного патруля остановиться.

В отношении стрелявшего полицейского началось расследование. 29 июня ему было предъявлено обвинение, он находится под предварительным арестом. Прокуратура считает, что юридических причин для стрельбы не было. Адвокат полицейского же утверждает, что его подзащитный целился в ногу, пуля попала в грудь в результате нападения на офицера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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