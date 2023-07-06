МИД: поставляемое Киеву оружие использовали протестующие во Франции

«Оружие, поставленное Киеву, оказывается в руках как раз тех самых протестующих и применяется против полиции там, во Франции. <...> То самое оружие, которое поставляет Запад, НАТО и непосредственно Франции, те самые деньги, которые они вливают в поддержку националистов, нацистов и фашистов на территории Украины, как бумерангом оказываются не просто у них на территории, а бьют по их же собственному народу», – сказала она.