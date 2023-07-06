Минобороны сообщило об ударе по пунктам временной дислокации ВСУ

5 июля «РИА Новости» со ссылкой на источник в командовании Южной группировки войск писало, что российские военные пресекли еще одну попытку контратаки противника под Клещеевкой. Ранее сегодня, 6 июля, начальник пресс-центра Южной группировки ВС РФ Вадим Астафьев сообщил, что российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по живой силе и технике ВСУ в районе села. Позже врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Клещеевка полностью находится под контролем России.