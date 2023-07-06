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Минобороны сообщило об ударе по пунктам временной дислокации ВСУ

Ведомости

В ночь на 6 июля российские военнослужащие нанесли удар по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников, все объекты были поражены. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

«Сегодня ночью нанесен удар высокоточным оружием по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников, а также местам хранения бронетанковой техники иностранного производства. Все назначенные объекты поражены, стратегическим резервам противника нанесен существенный урон», – сказано в сообщении. 

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В Минобороны отметили, что за последние сутки ВСУ продолжили наступательные действия на Донецком, Краснолиманском и Купянском направлениях. В частности, на Донецком направлении ВС России отразили девять атак противника, а также поразили скопления живой силы и техники ВСУ западнее населенного пункта Клещеевка в ДНР.

5 июля «РИА Новости» со ссылкой на источник в командовании Южной группировки войск писало, что российские военные пресекли еще одну попытку контратаки противника под Клещеевкой. Ранее сегодня, 6 июля, начальник пресс-центра Южной группировки ВС РФ Вадим Астафьев сообщил, что российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по живой силе и технике ВСУ в районе села. Позже врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Клещеевка полностью находится под контролем России.

В предыдущий раз Минобороны сообщало об ударе по пункту дислокации ВСУ 28 июня. Тогда ВС России нанесли удар по пункту временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске в ДНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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