Великобритания сняла санкции с бывшего первого зампреда Сбербанка Хасиса

Причины снятия ограничений не уточняются. Хасис попал под санкции Великобритании в марте 2022 г. Тогда вместе с ним в реестре оказались глава «Сбера» Герман Греф, первый зампред правления банка Александр Ведяхин, бизнесмен Евгений Швидлер и др. При этом об уходе Хасиса с должности в «Сбере» объявили еще до начала спецоперации, 15 февраля прошлого года.