Газета
Политика

Великобритания сняла санкции с бывшего первого зампреда Сбербанка Хасиса

Ведомости

Великобритания вывела из санкционного списка бывшего первого заместителя председателя правления Сбербанка Льва Хасиса, следует из обновленных данных правительства королевства.

Причины снятия ограничений не уточняются. Хасис попал под санкции Великобритании в марте 2022 г. Тогда вместе с ним в реестре оказались глава «Сбера» Герман Греф, первый зампред правления банка Александр Ведяхин, бизнесмен Евгений Швидлер и др. При этом об уходе Хасиса с должности в «Сбере» объявили еще до начала спецоперации, 15 февраля прошлого года.

В апреле источники «Ведомостей» сообщали, что Хасис переехал в США «практически сразу» после начала спецоперации. Также уточнялось, что бывший топ-менеджер имеет американское гражданство.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

5 июля Лондон также снял санкции с российской компании «Синс авиа», которую внесли в ограничительный список из-за предположительных связей с армией Мьянмы. По данным властей страны, компания поставляла запчасти и обеспечивала техническое обслуживание самолетов для вооруженных сил Мьянмы после военного переворота, который произошел в феврале 2021 г.

После начала военной операции на Украине власти Великобритании ввели санкции в отношении ряда российских депутатов, сенаторов, членов правительства, бизнесменов, журналистов и др. Санкции против россиян также ввели США, Канада, страны ЕС и др.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных