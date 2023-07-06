Великобритания сняла санкции с бывшего первого зампреда Сбербанка Хасиса
Великобритания вывела из санкционного списка бывшего первого заместителя председателя правления Сбербанка Льва Хасиса, следует из обновленных данных правительства королевства.
Причины снятия ограничений не уточняются. Хасис попал под санкции Великобритании в марте 2022 г. Тогда вместе с ним в реестре оказались глава «Сбера» Герман Греф, первый зампред правления банка Александр Ведяхин, бизнесмен Евгений Швидлер и др. При этом об уходе Хасиса с должности в «Сбере» объявили еще до начала спецоперации, 15 февраля прошлого года.
В апреле источники «Ведомостей» сообщали, что Хасис переехал в США «практически сразу» после начала спецоперации. Также уточнялось, что бывший топ-менеджер имеет американское гражданство.
5 июля Лондон также снял санкции с российской компании «Синс авиа», которую внесли в ограничительный список из-за предположительных связей с армией Мьянмы. По данным властей страны, компания поставляла запчасти и обеспечивала техническое обслуживание самолетов для вооруженных сил Мьянмы после военного переворота, который произошел в феврале 2021 г.
После начала военной операции на Украине власти Великобритании ввели санкции в отношении ряда российских депутатов, сенаторов, членов правительства, бизнесменов, журналистов и др. Санкции против россиян также ввели США, Канада, страны ЕС и др.