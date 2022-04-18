Бывший топ-менеджер «Сбера» Лев Хасис перебрался в США

Сейчас Хасис не является штатным сотрудником банка или какой-либо из его структур, говорит источник «Ведомостей» в Сбербанке. По словам другого собеседника в «Сбере», сейчас банк не планирует продолжать сотрудничество с Хасисом, он ушел из банка еще в начале февраля и с тех пор не участвовал в работе e-commerce направления. «Да, Хасис сейчас не в России, – признает источник «Ведомостей» в банке. – Он уехал из страны одним из первых среди топ-менеджеров «Сбера», что просто шокировало сотрудников. После него из ключевых управленцев ушел еще [старший вице-президент, технический директор группы] Давид Рафаловский, который курировал блок по технологиям».