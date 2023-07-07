В Госдуме призвали признать писателя Бориса Акунина иноагентом

Занко отметила, что обращение было написано, когда она заметила спектакль по произведению писателя в одном из театров Санкт-Петербурга. Депутат напомнила, что Акунин живет за границей и входит в антироссийскую организацию, которая «выступала с призывами к борьбе с властями, изменению конституционного строя, собирала средства для Украины». Занко возмутилась, что писатель с такой позицией «с легкостью пытается зарабатывать» в России.