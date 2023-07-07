В Госдуме призвали признать писателя Бориса Акунина иноагентом
Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко («Единая Россия») обратилась в Минюст с просьбой признать писателя Бориса Акунина иностранным агентом. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».
Письмо об этом Занко направила министру юстиции Константину Чуйченко.
«Считаю, что Акунин, как публичное лицо с явной антироссийской позицией, должен быть также признан Минюстом иностранным агентом», – аргументировала свою позицию в письме депутат.
Занко отметила, что обращение было написано, когда она заметила спектакль по произведению писателя в одном из театров Санкт-Петербурга. Депутат напомнила, что Акунин живет за границей и входит в антироссийскую организацию, которая «выступала с призывами к борьбе с властями, изменению конституционного строя, собирала средства для Украины». Занко возмутилась, что писатель с такой позицией «с легкостью пытается зарабатывать» в России.
В конце марта критику спецоперации Акунину припомнил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, писатель уехал из России и «проклинает страну, специальную военную операцию и наши вооруженные силы», но в то же время в России продолжают «ставить произведения по его книжкам».
Тогда же Медведев призвал внести в законодательство изменения, которые запретят иноагентам получать доходы в России.
В октябре 2022 г. Акунин сообщил, что с афиш Российского академического молодежного театра (РАМТ) в Москве убрали его имя. Аналогично поступили в Александринском театре в Санкт-Петербурге. По его словам, сделать это потребовало Минкультуры. В министерстве сочли логичным исчезновение с афиш имен уехавших деятелей культуры, поскольку такой запрос идет от общества.