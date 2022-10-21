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Общество

Минкультуры сочло логичным исчезновение с афиш имен уехавших деятелей культуры

Ведомости

Удаление с афиш имен культурных деятелей, которые покинули Россию и публично выступили против страны, закономерно, такой запрос идет от общества. Об этом заявили в пресс-службе Минкультуры, передает ТАСС. 

«Те деятели культуры, кто в это непростое время покинул страну, отказался от России, кто публично выступил против ее богатой культуры, абсолютно логично друг за другом покидают и наши учреждения и их афиши», — пояснили в министерстве.

В Минкультуры добавили, что получают большое количество обращений от граждан с просьбой убрать имена таких культурных деятелей с рекламных материалов. Ведомство добавило, что этот вопрос нельзя игнорировать. 

Ранее сегодня писатель Борис Акунин сообщил в своем Telegram-канале, что с афиш Российского академического молодежного театра (РАМТ) в Москве убрали его имя. Аналогично поступили в Александринском театре в Санкт-Петербурге. По его словам, худрук РАМТ Алексей Бородин сообщил, что удалить имя писателя потребовал Минкультуры. Акунин уточнил, что не осуждает решение руководства театров. Он также не будет требовать, чтобы «безымянные спектакли» убрали из репертуара, поскольку не поддерживает «культурный бойкот». 

С 2014 г. Акунин живет в Великобритании. По словам писателя, авторские отчисления за спектакли он не получает из-за санкций. Это связано с указом президента о временном порядке исполнения обязательств перед иностранными правообладателями, согласно которому с ними следует расплачиваться через специальные счета, открытые в российских банках. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных