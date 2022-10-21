Минкультуры сочло логичным исчезновение с афиш имен уехавших деятелей культуры

Ранее сегодня писатель Борис Акунин сообщил в своем Telegram-канале, что с афиш Российского академического молодежного театра (РАМТ) в Москве убрали его имя. Аналогично поступили в Александринском театре в Санкт-Петербурге. По его словам, худрук РАМТ Алексей Бородин сообщил, что удалить имя писателя потребовал Минкультуры. Акунин уточнил, что не осуждает решение руководства театров. Он также не будет требовать, чтобы «безымянные спектакли» убрали из репертуара, поскольку не поддерживает «культурный бойкот».