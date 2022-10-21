Минкультуры сочло логичным исчезновение с афиш имен уехавших деятелей культуры
Удаление с афиш имен культурных деятелей, которые покинули Россию и публично выступили против страны, закономерно, такой запрос идет от общества. Об этом заявили в пресс-службе Минкультуры, передает ТАСС.
«Те деятели культуры, кто в это непростое время покинул страну, отказался от России, кто публично выступил против ее богатой культуры, абсолютно логично друг за другом покидают и наши учреждения и их афиши», — пояснили в министерстве.
В Минкультуры добавили, что получают большое количество обращений от граждан с просьбой убрать имена таких культурных деятелей с рекламных материалов. Ведомство добавило, что этот вопрос нельзя игнорировать.
Ранее сегодня писатель Борис Акунин сообщил в своем Telegram-канале, что с афиш Российского академического молодежного театра (РАМТ) в Москве убрали его имя. Аналогично поступили в Александринском театре в Санкт-Петербурге. По его словам, худрук РАМТ Алексей Бородин сообщил, что удалить имя писателя потребовал Минкультуры. Акунин уточнил, что не осуждает решение руководства театров. Он также не будет требовать, чтобы «безымянные спектакли» убрали из репертуара, поскольку не поддерживает «культурный бойкот».
С 2014 г. Акунин живет в Великобритании. По словам писателя, авторские отчисления за спектакли он не получает из-за санкций. Это связано с указом президента о временном порядке исполнения обязательств перед иностранными правообладателями, согласно которому с ними следует расплачиваться через специальные счета, открытые в российских банках.
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