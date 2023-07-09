Захарова прокомментировала заявление Киева об ударе по Крымскому мосту

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, комментируя эти слова, отметил, что Крым не находится в зоне спецоперации, поэтому «заявляя о своем авторстве в проведении теракта на Крымском мосту, Украина официально подтверждает террористическую сущность своего государства».