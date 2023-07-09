Захарова прокомментировала заявление Киева об ударе по Крымскому мосту
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала киевский режим террористическим после слов заместителя министра обороны Украины Анны Маляр об ударе по Крымскому мосту.
«Террористический режим», – написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя слова украинской чиновницы.
По словам официального представителя российского МИДа, Киев приступил «к плану по собственному спасению». Она заявила, что сейчас Украина «планомерно наносит ущерб» Запорожской АЭС. Захарова выразила мнение, что именно теме безопасности станции должен быть посвящен предстоящий саммит НАТО, поскольку «в зоне прямого поражения» может оказаться большинство стран альянса.
8 июля в своем Telegram-канале Маляр, подводя итоги 500 дней с начала боевых действий на Украине, написала: «273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику».
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, комментируя эти слова, отметил, что Крым не находится в зоне спецоперации, поэтому «заявляя о своем авторстве в проведении теракта на Крымском мосту, Украина официально подтверждает террористическую сущность своего государства».
8 октября 2022 г. на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека. Заведено уголовное дело о терроризме, арестованы восемь человек.
Президент России Владимир Путин обвинил в теракте на Крымском мосту спецслужбы Украины. 12 октября ФСБ России сообщила, что организатором теракта является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.