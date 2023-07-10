Посольство заявило о фактическом признании США в военных преступлениях на Украине
США де-факто признались в совершении военных преступлений на Украине, одобрив передачу Киеву кассетных боеприпасов. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в США, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.
«Если в решении администрации о передаче кассетных боеприпасов вообще прослеживается какая-то логика, то она сводится к тому, что “хуже уже не будет”. США готовы руками украинцев уничтожать все живое вдали от собственных границ», – сказано в комментарии.
Посольство обратило внимание на высказывание координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, который признал, что такое вооружение несет угрозу жизни мирных граждан. «В извращенном представлении сотрудника Белого дома, это приносит “меньший вред”, нежели действия России», – сделала вывод российская дипмиссия.
В посольстве считают, что США приняли решение о передачи кассетных боеприпасов «ради несбыточной мечты о стратегическом поражении РФ».
7 июля Белый дом сообщил, что Вашингтон направит Киеву кассетные боеприпасы. В администрации президента США отметили, что Украина предоставила США письменные гарантии, что боеприпасы будут использоваться «с осторожностью», чтобы избежать жертв среди гражданского населения.
Кирби пояснил, что такое решение было принято из-за нехватки обычных артиллерийских снарядов у США для ВСУ. Американский чиновник добавил, что поставка кассетных боеприпасов является временной мерой, пока США не нарастят объемы производства обычных снарядов. Он заявил, что действия России на Украине якобы наносят больший ущерб, чем применение кассетных бомб. По его словам, Вашингтон осознает возможные жертвы от этого вооружения среди гражданского населения, поэтому США и Украина «намерены сосредоточиться на разминировании».
Кассетные боеприпасы запрещены в более чем 100 странах. Ряд государств, включая Россию, Китай, Украину и США, не подписали конвенцию по кассетным боеприпасам. Участники, ратифицировавшие международный договор, обязались «никогда и ни при каких обстоятельствах» не применять кассетные боеприпасы, не производить и не приобретать их, а также не накапливать, не сохранять и не передавать никому, прямо или опосредованно.