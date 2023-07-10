Богомаз сообщил о повреждении детского сада в результате обстрела ВСУ

Накануне, 9 июля, Богомаз сообщил о двух сбитых украинских ракетах силами ПВО. Один из снарядов упал на пилораму в поселке Бытошь, в результате объект был полностью разрушен. Обошлось без пострадавших, уточнил губернатор. По данным Telegram-канала Mash, ВСУ пытались нанести удар по Десногорской АЭС в Смоленской области и военному аэродрому в Калужской области.