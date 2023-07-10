Богомаз сообщил о повреждении детского сада в результате обстрела ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Куршановичи в Брянской области. В результате повреждены два жилых дома, детский сад, магазин и почта. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Сегодня ВСУ совершили обстрел села Куршановичи Климовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела имеются повреждения двух жилых домовладений, зданий детского сада, магазина, почты. Оперативные службы работают на месте», – написал он.
Накануне, 9 июля, Богомаз сообщил о двух сбитых украинских ракетах силами ПВО. Один из снарядов упал на пилораму в поселке Бытошь, в результате объект был полностью разрушен. Обошлось без пострадавших, уточнил губернатор. По данным Telegram-канала Mash, ВСУ пытались нанести удар по Десногорской АЭС в Смоленской области и военному аэродрому в Калужской области.
Ранее сегодня Минобороны заявило о безуспешной попытке Киева нанести удар по объектам в Крыму, Калужской и Ростовской областях при помощи ракет С-200. В ведомстве уточнили, что две украинские ракеты были уничтожены силами противовоздушной обороны. Еще два снаряда вывели из строя средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
В Брянской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Кроме того, с 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи регионах – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Белгородской и Ростовской областях.