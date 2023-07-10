Госдума в июле будет проводить по четыре заседания в неделю вместо трех

О том, что Госдума скорректирует график работы и отпусков в 2023 г., ранее писали «Ведомости». Изначально планировалось, что последнее пленарное заседание весеннего созыва пройдет 27 июля, а первое заседание осенней сессии – 12 сентября. В конце июня же был внесен проект постановления, предлагающий уход на каникулы 7 августа, а завершение отпуска – 5 сентября. При этом две недели с 5 по 17 сентября планируется сделать также региональными.