Госдума в июле будет проводить по четыре заседания в неделю вместо трех
Совет Госдумы принял решение по предложению спикера Вячеслава Володина проводить четыре пленарных заседания в неделю вместо трех в ближайшие две недели. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
«Комиссия по регламенту подготовит соответствующее постановление. ГД рассмотрит его на пленарном заседании 11 июля», – говорится в сообщении.
Володин отметил, что до конца сессии необходимо рассмотреть, в частности, законопроекты о запрете смены пола, освобождении от НДС туроператоров на внутреннем и въездном направлениях, а также гарантиях по поддержке детей-сирот в вопросе обеспечения их жильем.
Последнее заседание весенней сессии пройдет 26 июля, после чего до 7 августа депутаты будут работать в своих избирательных округах.
О том, что Госдума скорректирует график работы и отпусков в 2023 г., ранее писали «Ведомости». Изначально планировалось, что последнее пленарное заседание весеннего созыва пройдет 27 июля, а первое заседание осенней сессии – 12 сентября. В конце июня же был внесен проект постановления, предлагающий уход на каникулы 7 августа, а завершение отпуска – 5 сентября. При этом две недели с 5 по 17 сентября планируется сделать также региональными.
То есть в Госдуме на осеннюю сессию депутаты в случае принятия постановления соберутся на пленарное заседание лишь 19 сентября. Таким образом, депутаты могут не появляться на Охотном Ряду на протяжении семи недель. В 2022 г. такая возможность у них была на протяжении девяти недель.