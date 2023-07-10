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Политика

Госдума в июле будет проводить по четыре заседания в неделю вместо трех

Ведомости

Совет Госдумы принял решение по предложению спикера Вячеслава Володина проводить четыре пленарных заседания в неделю вместо трех в ближайшие две недели. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

«Комиссия по регламенту подготовит соответствующее постановление. ГД рассмотрит его на пленарном заседании 11 июля», – говорится в сообщении.

Володин отметил, что до конца сессии необходимо рассмотреть, в частности, законопроекты о запрете смены пола, освобождении от НДС туроператоров на внутреннем и въездном направлениях, а также гарантиях по поддержке детей-сирот в вопросе обеспечения их жильем.

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Последнее заседание весенней сессии пройдет 26 июля, после чего до 7 августа депутаты будут работать в своих избирательных округах.

О том, что Госдума скорректирует график работы и отпусков в 2023 г., ранее писали «Ведомости». Изначально планировалось, что последнее пленарное заседание весеннего созыва пройдет 27 июля, а первое заседание осенней сессии – 12 сентября. В конце июня же был внесен проект постановления, предлагающий уход на каникулы 7 августа, а завершение отпуска – 5 сентября. При этом две недели с 5 по 17 сентября планируется сделать также региональными.

То есть в Госдуме на осеннюю сессию депутаты в случае принятия постановления соберутся на пленарное заседание лишь 19 сентября. Таким образом, депутаты могут не появляться на Охотном Ряду на протяжении семи недель. В 2022 г. такая возможность у них была на протяжении девяти недель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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