Киссинджер в беседе с пранкерами обвинил Украину в подрыве «Северных потоков»
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер думал, что Киев был причастен к подрыву «Северных потоков», который произошел в сентябре 2022 г. Об этом он рассказал во время разговора с пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Если честно, я думал, что это вы. Но я не стал вас за это винить. Я бы не сказал, что это критика», – ответил он на вопрос, кто стоит за подрывом газопроводов.
Инцидент на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. В обоих трубопроводах упало давление. Две обнаруженные впоследствии утечки находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании.
8 февраля журналист Сеймур Херш опубликовал расследование инцидента на «Северных потоках», в котором обвинил в причастности к подрыву США и Норвегию. В Белом доме и Еврокомиссии эту информацию назвали недостоверной.
В Кремле заявили о нежелании Запада прозрачно расследовать дело о «Северных потоках». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече глав МИД стран G20 в Индии 2 марта призвал провести «честное и быстрое» расследование подрыва «Северных потоков». Он подчеркнул, что в разбирательства должна участвовать Россия. На следующий день Лавров заявил, что Россия не позволит Западу снова атаковать газопроводы.