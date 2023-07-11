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Политика

Киссинджер в беседе с пранкерами обвинил Украину в подрыве «Северных потоков»

Ведомости

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер думал, что Киев был причастен к подрыву «Северных потоков», который произошел в сентябре 2022 г. Об этом он рассказал во время разговора с пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Если честно, я думал, что это вы. Но я не стал вас за это винить. Я бы не сказал, что это критика», – ответил он на вопрос, кто стоит за подрывом газопроводов.

Инцидент на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. В обоих трубопроводах упало давление. Две обнаруженные впоследствии утечки находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании.

8 февраля журналист Сеймур Херш опубликовал расследование инцидента на «Северных потоках», в котором обвинил в причастности к подрыву США и Норвегию. В Белом доме и Еврокомиссии эту информацию назвали недостоверной. 

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В Кремле заявили о нежелании Запада прозрачно расследовать дело о «Северных потоках». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече глав МИД стран G20 в Индии 2 марта призвал провести «честное и быстрое» расследование подрыва «Северных потоков». Он подчеркнул, что в разбирательства должна участвовать Россия. На следующий день Лавров заявил, что Россия не позволит Западу снова атаковать газопроводы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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