Газета
Политика

Столтенберг сообщил о согласовании условий приглашения Украины в НАТО

Ведомости

Украине будет направлено приглашение на вступление в НАТО после выполнения всех условий, а также единогласного согласия всех членов блока. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, пишет Reuters.

Генсек ранее предложил отменить для Украины план действий по вступлению в блок, что позволит ей сократить процесс присоединения. Он отмечал, что для Украины будут смягчены «формальные» условия для присоединения к альянсу, а также будет создан совет Украина – НАТО (СУН). По его словам, это будет «позитивный и сильный сигнал» для Украины.

Ранее по теме: Байден поддержал формулировку о будущем вступлении Украины в НАТО

При этом украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал формулировку генсека об упрощенном вступлении в организацию. Зеленского возмутило отсутствие сроков как приглашения, так и членства страны. Украинский лидер сделал вывод, что страны НАТО не готовы к такому шагу, назвав «неопределенность» альянса слабостью.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

Саммит НАТО проходит с 11 по 12 июля в Вильнюсе (Литва). Сообщалось, что во время этого мероприятия будет принят ряд важных решений, в том числе будет обсуждаться вступление Украины в НАТО. Кроме того, на саммите планируется обсуждение членства Швеции в альянсе.

10 июля Столтенберг заявил по итогам трехсторонней закрытой встречи в Вильнюсе, в которой приняли участие президент Турции Эрдоган и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, что Анкара согласилась ратифицировать протокол о приеме Стокгольма в военный блок. При этом он не назвал точной даты, когда парламент Турции ратифицирует присоединение Швеции.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных