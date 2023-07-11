Столтенберг сообщил о согласовании условий приглашения Украины в НАТО
Украине будет направлено приглашение на вступление в НАТО после выполнения всех условий, а также единогласного согласия всех членов блока. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, пишет Reuters.
Генсек ранее предложил отменить для Украины план действий по вступлению в блок, что позволит ей сократить процесс присоединения. Он отмечал, что для Украины будут смягчены «формальные» условия для присоединения к альянсу, а также будет создан совет Украина – НАТО (СУН). По его словам, это будет «позитивный и сильный сигнал» для Украины.
При этом украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал формулировку генсека об упрощенном вступлении в организацию. Зеленского возмутило отсутствие сроков как приглашения, так и членства страны. Украинский лидер сделал вывод, что страны НАТО не готовы к такому шагу, назвав «неопределенность» альянса слабостью.
Саммит НАТО проходит с 11 по 12 июля в Вильнюсе (Литва). Сообщалось, что во время этого мероприятия будет принят ряд важных решений, в том числе будет обсуждаться вступление Украины в НАТО. Кроме того, на саммите планируется обсуждение членства Швеции в альянсе.
10 июля Столтенберг заявил по итогам трехсторонней закрытой встречи в Вильнюсе, в которой приняли участие президент Турции Эрдоган и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, что Анкара согласилась ратифицировать протокол о приеме Стокгольма в военный блок. При этом он не назвал точной даты, когда парламент Турции ратифицирует присоединение Швеции.