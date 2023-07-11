Столтенберг сообщил о согласовании условий приглашения Украины в НАТО

Генсек ранее предложил отменить для Украины план действий по вступлению в блок, что позволит ей сократить процесс присоединения. Он отмечал, что для Украины будут смягчены «формальные» условия для присоединения к альянсу, а также будет создан совет Украина – НАТО (СУН). По его словам, это будет «позитивный и сильный сигнал» для Украины.