Песков: отношения России и Китая не направлены против третьих стран
Отношения Росси и Китая не направлены против третьих стран, включая членов НАТО. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Никогда отношения России и Китая не были направлены против кого бы то ни было. Эти отношения действительно несут мир, они несут стабильность в регионе, они несут благоденствие двух стран и также для народов других регионов, потому что это вызывает общую синергию для экономического развития», – пояснил он.
Песков отметил, что заявление НАТО о том, что углубление партнерства между РФ и КНР противоречит интересам альянса, говорит «о непонимании сути российско-китайских отношений» странами НАТО.
Представитель Кремля добавил, что Североатлантический альянс изначально создавался не для того, чтобы обеспечивать стабильность и безопасность. «Это альянс наступательный, это альянс, который несет нестабильность, который несет агрессию», – заявил Песков.
По итогам первого дня саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля страны - члены альянса приняли коммюнике, в котором заявили, что углубление стратегического взаимодействия Пекина и Москвы противоречит ценностям и интересам НАТО. Страны альянса указали на усиливающиеся попытки России и Китая «подорвать основанный на правилах международный порядок».
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня саммита заявил, что союзники договорились вместе защищаться от «угрожающего поведения Китая». Он указал на отказ Пекина осудить спецоперацию России на Украине и на ядерную модернизацию, которая, по словам Столтенберга, «не имеет прецедентов по скорости и масштабу».