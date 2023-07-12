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Песков: отношения России и Китая не направлены против третьих стран

Ведомости

Отношения Росси и Китая не направлены против третьих стран, включая членов НАТО. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никогда отношения России и Китая не были направлены против кого бы то ни было. Эти отношения действительно несут мир, они несут стабильность в регионе, они несут благоденствие двух стран и также для народов других регионов, потому что это вызывает общую синергию для экономического развития», – пояснил он. 

Песков отметил, что заявление НАТО о том, что углубление партнерства между РФ и КНР противоречит интересам альянса, говорит «о непонимании сути российско-китайских отношений» странами НАТО.

Представитель Кремля добавил, что Североатлантический альянс изначально создавался не для того, чтобы обеспечивать стабильность и безопасность. «Это альянс наступательный, это альянс, который несет нестабильность, который несет агрессию», – заявил Песков.

По итогам первого дня саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля страны - члены альянса приняли коммюнике, в котором заявили, что углубление стратегического взаимодействия Пекина и Москвы противоречит ценностям и интересам НАТО. Страны альянса указали на усиливающиеся попытки России и Китая «подорвать основанный на правилах международный порядок».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня саммита заявил, что союзники договорились вместе защищаться от «угрожающего поведения Китая». Он указал на отказ Пекина осудить спецоперацию России на Украине и на ядерную модернизацию, которая, по словам Столтенберга,  «не имеет прецедентов по скорости и масштабу».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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