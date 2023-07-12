Песков: отношения России и Китая не направлены против третьих стран

«Никогда отношения России и Китая не были направлены против кого бы то ни было. Эти отношения действительно несут мир, они несут стабильность в регионе, они несут благоденствие двух стран и также для народов других регионов, потому что это вызывает общую синергию для экономического развития», – пояснил он.