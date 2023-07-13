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Пашинян анонсировал встречу с Алиевым 15 июля

Ведомости

Премьер-министра Армении Никол Пашинян на заседании правительства сообщил о запланированной встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 15 июля в Брюсселе.

«15 июля, в субботу, в Брюсселе запланирована моя встреча с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Я подтвердил свое участие. Надеюсь в ходе встречи зафиксировать прогресс в переговорах вокруг мирного договора», – сказал Пашинян (цитата по ТАСС).

В предыдущий раз Пашинян и Алиев проводили встречу в Брюсселе 14 мая. В переговорах по урегулированию кризиса в Нагорном Карабахе также участвовал Мишель.

25 мая Пашинян и Алиев при посредничестве президента РФ Владимира Путина обсудили в Кремле отношения двух стран, но не приняли совместного заявления по итогам дня. При этом, как отметил Алиев, после заявлений Армении о признании территориальной целостности Азербайджана вопрос согласования пунктов мирного договора будет идти «намного легче».

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Комментируя встречу, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выход на подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном возможен в обозримой перспективе в связи с изменением обстоятельств. Он отметил, что у глав государств есть «общая точка зрения», как решать возникшую ситуацию.

Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха тянется с сентября 2020 г., когда в регионе начались боевые действия между военными Армении и Азербайджана. В результате было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В зоне конфликта полностью прекратились военные действия, также вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре разместили российских миротворцев.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха вновь ухудшилась в 2022 г., государственная пограничная служба Азербайджана установила КПП в Лачинском коридоре – на единственной дороге, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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