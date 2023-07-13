Краснов обвинил НАТО в подрыве институтов международного розыска
Страны НАТО подрывают институт международного розыска преступников и дестабилизируют правоохранительное сотрудничество. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов.
«Значительные усилия прикладываются странами НАТО для дестабилизации международного правоохранительного сотрудничества и подрыва институтов международного розыска преступников, выдачи и взаимной правовой помощи», – заявил он в ходе встречи с министром общественной безопасности Китая Ваном Сяохунем (цитата по «РИА Новости»).
По мнению Краснова, такие действия НАТО создают предпосылки к «формированию безопасных гаваней для лиц, скрывающихся от национального правосудия».
Краснов также попросил китайских коллег поддерживать позицию о недопустимости «политизации международных организаций с полномочиями технического характера», отметив, что представитель китайского министерства является членом исполкома Интерпола от Азии.
Вместе с этим Краснов призвал Китай к тесному взаимодействию в области противодействия новым видам киберпреступлений, так как искусственный интеллект используется преступниками, чтобы влиять на внутреннюю политику государств и на формирование общественного мнения среди молодежи.
Краснов находится с рабочим визитом в Китае, куда он прибыл 12 июля. Ранее прошла встреча генпрокурора России с руководителем Верховной народной прокуратуры КНР Ин Юном, по итогам которой было подписано обновленное соглашение о сотрудничестве и обмене опытом.