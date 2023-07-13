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Политика

Краснов обвинил НАТО в подрыве институтов международного розыска

Ведомости

Страны НАТО подрывают институт международного розыска преступников и дестабилизируют правоохранительное сотрудничество. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

«Значительные усилия прикладываются странами НАТО для дестабилизации международного правоохранительного сотрудничества и подрыва институтов международного розыска преступников, выдачи и взаимной правовой помощи», – заявил он в ходе встречи с  министром общественной безопасности Китая Ваном Сяохунем (цитата по «РИА Новости»).

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По мнению Краснова, такие действия НАТО создают предпосылки к «формированию безопасных гаваней для лиц, скрывающихся от национального правосудия».

Краснов также попросил китайских коллег поддерживать позицию о недопустимости «политизации международных организаций с полномочиями технического характера», отметив, что представитель китайского министерства является членом исполкома Интерпола от Азии.

Вместе с этим Краснов призвал Китай к тесному взаимодействию в области противодействия новым видам киберпреступлений, так как искусственный интеллект используется преступниками, чтобы влиять на внутреннюю политику государств и на формирование общественного мнения среди молодежи.

Краснов находится с рабочим визитом в Китае, куда он прибыл 12 июля. Ранее прошла встреча генпрокурора России с руководителем Верховной народной прокуратуры КНР Ин Юном, по итогам которой было подписано обновленное соглашение о сотрудничестве и обмене опытом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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