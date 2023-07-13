Блинкен и Ван И провели переговоры второй раз за лето

18 июня Блинкен прибыл в Пекин, где провел переговоры сначала с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, а 19 июня встретился с его начальником Ван И. В тот же день Блинкен провел 35-минутную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Си положительно оценил итоги встречи с госсекретарем США. «Две стороны добились прогресса и достигли согласия по некоторым конкретным вопросам. Это очень хорошо», – сказал он тогда.