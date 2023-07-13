Блинкен и Ван И провели переговоры второй раз за лето
Госсекретарь США Энтони Блинкен провел «откровенные и конструктивные» переговоры с главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И, передает Reuters. Встреча прошла на полях саммита АСЕАН в индонезийской Джакарте менее чем через месяц после их июньских переговоров в Пекине.
«Встреча была частью продолжающихся усилий по поддержанию открытых каналов коммуникации для разъяснения интересов США по широкому кругу вопросов и ответственного управления конкуренцией через снижение рисков неправильного восприятия и просчетов», – прокомментировал переговоры представитель госдепартамента.
В ходе переговоров, как отмечается, Блинкен поднял вопрос о предполагаемой причастности Китая к хакерским атакам на США, а Ван И – о вмешательстве Вашингтона в дела Пекина. Американская сторона также в очередной раз заявила о важности «поддержания мира и стабильности» в Тайваньском проливе.
«США должны воздерживаться от необоснованного вмешательства во внутренние дела Китая, воздерживаться от компрометации суверенитета и территориальной целостности Китая, прекратить подавление экономики, торговли и технологий Китая и отменить незаконные и необоснованные санкции против Китая», – заявил в ходе встречи китайский дипломат.
18 июня Блинкен прибыл в Пекин, где провел переговоры сначала с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, а 19 июня встретился с его начальником Ван И. В тот же день Блинкен провел 35-минутную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Си положительно оценил итоги встречи с госсекретарем США. «Две стороны добились прогресса и достигли согласия по некоторым конкретным вопросам. Это очень хорошо», – сказал он тогда.
Визит Блинкена стал первым за пять лет посещением Китая высокопоставленным американским дипломатом. Поездка должна была состояться еще в феврале, но сорвалась из-за инцидента с аэростатом в воздушном пространстве США.
С 6 по 9 июля Китай посещала министр финансов США Джанет Йеллен. Она заявила на встрече с китайским премьером Ли Цяном 7 июля, что Вашингтон стремится к здоровой конкуренции с Китаем, при которой «победитель не получает все», но пользу извлекают обе стороны. Как писали «Ведомости», переговоры Йеллен в Китае показали, что две крупнейшие мировые экономики осознают необходимость сотрудничества, но не готовы поступиться ради улучшения отношений своими интересами.
Ранее сегодня Ван И провел переговоры в рамках саммита АСЕАН и с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Стороны, как сообщалось, высоко оценили сотрудничество стран «на фоне повышенной турбулентности мировой системы». Отдельное внимание стороны уделили процессу реализации договоренностей, которые были достигнуты на высшем политическом уровне с начала 2023 г.