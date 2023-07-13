Лавров и Ван И обсудили усилия по запуску переговорного процесса по Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И провели встречу на полях мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте. Беседа прошла в доверительном и конструктивном ключе, сообщает МИД РФ.
«Состоялся обмен мнениями по текущей ситуации вокруг украинского кризиса, было уделено внимание оценке усилий международного сообщества по запуску мирного переговорного процесса по Украине», – говорится в сообщении.
Отмечается, что Лавров и Ван И высоко оценили сотрудничество стран «на фоне повышенной турбулентности мировой системы». Отдельное внимание стороны уделили процессу реализации договоренностей, которые были достигнуты на высшем политическом уровне с начала 2023 г.
Кроме того, Лавров и Ван И затронули вопросы укрепления взаимодействия Москвы и Пекина в рамках ООН, ШОС, БРИКС, АТЭС, G20 и др. Обе стороны выразили настрой на уплотнение координации России и Китая для формирования «более справедливого и устойчивого полицентричного миропорядка», подчеркнули в российском МИДе.
12 июля Лавров прибыл в Джакарту (Индонезия), чтобы принять участие в мероприятиях АСЕАН. Он пробудет в столице до 14 июля.
В организацию входят десять стран: Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. 12 июля главы МИД стран АСЕАН провели встречу. Лавров в тот же день встретился с Ван И и визави из Индонезии Ретно Марсуди, Лаоса – Салемсаем Коммаситом, а также с генсеком АСЕАН Као Ким Хорном.
В МИД РФ ранее сообщали, что Лавров также примет участие во встречах глав внешнеполитических ведомств в форматах Россия – АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ).