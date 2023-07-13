Лавров и Ван И обсудили усилия по запуску переговорного процесса по Украине

В организацию входят десять стран: Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. 12 июля главы МИД стран АСЕАН провели встречу. Лавров в тот же день встретился с Ван И и визави из Индонезии Ретно Марсуди, Лаоса – Салемсаем Коммаситом, а также с генсеком АСЕАН Као Ким Хорном.