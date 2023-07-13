Газета
Политика

Лавров и Ван И обсудили усилия по запуску переговорного процесса по Украине

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И провели встречу на полях мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте. Беседа прошла в доверительном и конструктивном ключе, сообщает МИД РФ.

«Состоялся обмен мнениями по текущей ситуации вокруг украинского кризиса, было уделено внимание оценке усилий международного сообщества по запуску мирного переговорного процесса по Украине», – говорится в сообщении.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

Отмечается, что Лавров и Ван И высоко оценили сотрудничество стран «на фоне повышенной турбулентности мировой системы». Отдельное внимание стороны уделили процессу реализации договоренностей, которые были достигнуты на высшем политическом уровне с начала 2023 г.

Кроме того, Лавров и Ван И затронули вопросы укрепления взаимодействия Москвы и Пекина в рамках ООН, ШОС, БРИКС, АТЭС, G20 и др. Обе стороны выразили настрой на уплотнение координации России и Китая для формирования «более справедливого и устойчивого полицентричного миропорядка», подчеркнули в российском МИДе.

12 июля Лавров прибыл в Джакарту (Индонезия), чтобы принять участие в мероприятиях АСЕАН. Он пробудет в столице до 14 июля.

Ранее по теме: Лавров подарил матрешку генсеку АСЕАН

В организацию входят десять стран: Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. 12 июля главы МИД стран АСЕАН провели встречу. Лавров в тот же день встретился с Ван И и визави из Индонезии Ретно Марсуди, Лаоса – Салемсаем Коммаситом, а также с генсеком АСЕАН Као Ким Хорном.

В МИД РФ ранее сообщали, что Лавров также примет участие во встречах глав внешнеполитических ведомств в форматах Россия – АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ).

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных