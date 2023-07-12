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Лавров подарил матрешку генсеку АСЕАН

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вручил матрешку генеральному секретарю Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Као Ким Хорну, пишет ТАСС. На матрешке был также портрет генсека.

«Все предыдущие генеральные секретари [получали такую матрешку]. Это символы нашей кооперации. Но с каждым генеральным секретарем их делают все больше по размеру», – рассказал Лавров.

Министр также поздравил Као Ким Хорна со вступлением в должность главы ассоциации, на что тот поблагодарил его за подарок и приглашение в Россию.

12 июля Лавров прибыл в Джакарту (Индонезия), где примет участие в мероприятиях АСЕАН. Он пробудет в столице до 14 июля.

Ранее министр провел встречу со своим коллегой из Лаоса Салёмсаем Коммаситом, сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Также в МИДе сообщили о встрече с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, где главы ведомств обсудили двустороннее сотрудничество, взаимодействия на «асеаноцентричных площадках» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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