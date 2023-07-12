Лавров подарил матрешку генсеку АСЕАН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров вручил матрешку генеральному секретарю Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Као Ким Хорну, пишет ТАСС. На матрешке был также портрет генсека.
«Все предыдущие генеральные секретари [получали такую матрешку]. Это символы нашей кооперации. Но с каждым генеральным секретарем их делают все больше по размеру», – рассказал Лавров.
Министр также поздравил Као Ким Хорна со вступлением в должность главы ассоциации, на что тот поблагодарил его за подарок и приглашение в Россию.
12 июля Лавров прибыл в Джакарту (Индонезия), где примет участие в мероприятиях АСЕАН. Он пробудет в столице до 14 июля.
Ранее министр провел встречу со своим коллегой из Лаоса Салёмсаем Коммаситом, сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Также в МИДе сообщили о встрече с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, где главы ведомств обсудили двустороннее сотрудничество, взаимодействия на «асеаноцентричных площадках» и др.