Песков: вопрос о статусе ЧВК будет на рассмотрении
Вопрос о юридическом статусе частных военных компаний (ЧВК) должен быть изучен, этот вопрос будет рассмотрен. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вчера президент отвечая на вопрос корреспондента «Коммерсанта» сказал, что де-юре такого юрлица как ЧВК «Вагнер» не существует и не существовало. И что это вопрос для изучения, рассмотрения дополнительного, достаточно сложный вопрос, в целом, о юридическом статусе подобных компаний, который должен быть изучен», – сказал он.
Отвечая на уточняющий вопрос о возможности создания законодательства о ЧВК, Песков заявил, что этот вопрос «будет на рассмотрении».
Другие подробности встречи президента РФ Владимира Путина с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным представитель Кремля раскрывать отказался.
13 июля Путин в интервью специальному корреспонденту «Коммерсанта» Андрею Колесникову заявил, что с юридической точки зрения ЧВК «Вагнер» не существует. Он напомнил, что в России нет закона о частных военных организациях, отметив, что вопрос легализации ЧВК должен обсуждаться в Госдуме.
В интервью Путин также раскрыл подробности встречи с бойцами «Вагнера». По словам президента, он дал оценку действиям военнослужащих на поле боя и во время попытки военного мятежа 24 июня, а также предложил им альтернативы дальнейшего прохождения службы. Один из вариантов заключался в продолжении службы под руководством их непосредственного командира с позывным Седой, под началом которого бойцы служили последние 16 месяцев.
29 июня Путин в Кремле встретился с 35 бойцами «Вагнера», включая Пригожина. В Кремле уточнили, что встреча длилась почти три часа.