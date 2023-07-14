Захарова рассказала об активности иностранных ЧВК в зоне спецоперации
Россия наблюдает активность иностранных частных военных компаний (ЧВК) в зоне спецоперации на Украине. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
«Последнее время наибольшую активность иностранных ЧВК мы наблюдаем в зоне проведения Россией специальной военной операции. Их причастность к преступлениям украинских неонацистов ни у кого не вызывает сомнений», – отметила она. По ее словам, зарубежные ЧВК также активно предлагают услуги по подготовке украинских военных на территории восточноевропейских стран.
Официальный представитель министерства напомнила, что иностранцы, воюющие на стороне Киева, являются законными целями для российской армии.
В целом Захарова отметила, что с годами ЧВК все чаще участвуют в вооруженных конфликтах по всему миру. Такие компании для решения своих целей задействуют США, Великобритания и Франция. Захарова подчеркнула, что четко не определенный международно-правовой статус ЧВК «подливает масла в огонь», а выбор конкретных регионов мира для деятельности таких корпораций зависит от «наличия в их недрах богатых природных ресурсов».
В России последнее время активно обсуждают вопрос легализации ЧВК. Президент Владимир Путин, комментируя статус ЧВК «Вагнер», отмечал, что в России нет закона о частных военных организациях и вопрос их легализации должен рассматриваться в Госдуме. 14 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что вопрос о юридическом статусе таких компаний должен быть изучен.
9 июля лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов в своем Telegram-канале сообщил, что фракция до конца весенней сессии внесет в Госдуму законопроект о деятельности ЧВК, депутаты предлагают разрешить их работу только за пределами страны. Ранее о необходимости закона, который бы регулировал деятельность ЧВК, «Ведомостям» рассказывал глава комитета Госдумы по обороне Алексей Картаполов. Он уточнил, что парламентарии работают над такой инициативой.