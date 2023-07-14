Захарова рассказала об активности иностранных ЧВК в зоне спецоперации

В целом Захарова отметила, что с годами ЧВК все чаще участвуют в вооруженных конфликтах по всему миру. Такие компании для решения своих целей задействуют США, Великобритания и Франция. Захарова подчеркнула, что четко не определенный международно-правовой статус ЧВК «подливает масла в огонь», а выбор конкретных регионов мира для деятельности таких корпораций зависит от «наличия в их недрах богатых природных ресурсов».