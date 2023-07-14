В Россельхознадзоре сообщили об интересе Вьетнама к пшенице и черешне из России
Вьетнам заинтересован в поставках российской пшеницы, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по итогам встречи замруководителя ведомства Антона Кармазина и заместителя гендиректора Управления по защите растений министерства сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама Нгуен Тхи Тху Хыонг.
«Стороны выразили взаимную заинтересованность в возобновлении поставок российской пшеницы», – говорится в сообщении.
Уточняется, что российская сторона предложила рассмотреть импорт зерна с «единичными экземплярами бодяка полевого, а также определить список вьетнамских предприятий по переработке зерна». Вьетнамская делегация также заявила о заинтересованности страны в поставках люцерны и черешни из России.
«Представитель Россельхознадзора отметил положительный опыт работы с КНР в части экспорта люцерны и выразил готовность провести работу по согласованию фитосанитарных требований для дальнейшего открытия поставок», – добавили в ведомстве.
7 июля министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что российский экспорт зерна по итогам завершившегося сельскохозяйственного года (1 июля 2022 г. – 30 июня 2023 г.) составил 60 млн т зерна. Он оценил это количество как «беспрецедентное» и «рекордное».
Патрушев отметил, что основной объем был экспортирован в дружественные страны, а экспортная выручка по итогам 2022 г. превысила $41 млрд.