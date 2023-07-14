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Политика

В Россельхознадзоре сообщили об интересе Вьетнама к пшенице и черешне из России

Ведомости

Вьетнам заинтересован в поставках российской пшеницы, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по итогам встречи замруководителя ведомства Антона Кармазина и заместителя гендиректора Управления по защите растений министерства сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама Нгуен Тхи Тху Хыонг.

«Стороны выразили взаимную заинтересованность в возобновлении поставок российской пшеницы», – говорится в сообщении. 

Уточняется, что российская сторона предложила рассмотреть импорт зерна с «единичными экземплярами бодяка полевого, а также определить список вьетнамских предприятий по переработке зерна». Вьетнамская делегация также заявила о заинтересованности страны в поставках люцерны и черешни из России. 

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«Представитель Россельхознадзора отметил положительный опыт работы с КНР в части экспорта люцерны и выразил готовность провести работу по согласованию фитосанитарных требований для дальнейшего открытия поставок», – добавили в ведомстве.

7 июля министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что российский экспорт зерна по итогам завершившегося сельскохозяйственного года (1 июля 2022 г. – 30 июня 2023 г.) составил 60 млн т зерна. Он оценил это количество как «беспрецедентное» и «рекордное».

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Патрушев отметил, что основной объем был экспортирован в дружественные страны, а экспортная выручка по итогам 2022 г. превысила $41 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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