В Россельхознадзоре сообщили об интересе Вьетнама к пшенице и черешне из России

Уточняется, что российская сторона предложила рассмотреть импорт зерна с «единичными экземплярами бодяка полевого, а также определить список вьетнамских предприятий по переработке зерна». Вьетнамская делегация также заявила о заинтересованности страны в поставках люцерны и черешни из России.