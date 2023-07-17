Хинштейн анонсировал внесение в ГД законопроекта о вооружении Росгвардии военной техникой
Сегодня, 17 июля, в Госдуму будет внесен законопроект об оснащении Росгвардии военной техникой. Об этом объявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
«Сегодня внесем в Госдуму с коллегами законопроект, наделяющий Росгвардию правом иметь на вооружении военную (в том числе тяжелую) технику. Поправки вносятся в ФЗ "О войсках национальной гвардии"», – написал он у себя в Telegram-канале.
О планах вооружить Росгвардию военной техникой, в частности танками, заявлял ее глава Виктор Золотов 27 июня после выступления президента РФ Владимира Путина перед военными на Соборной площади Кремля. Как отмечал Хинштейн, Путин принял такое решение еще в начале 2023 г. По словам депутата, наличие тяжелой техники является «наиважнейшим вопросом» для Росгвардии. 13 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о подготовке соответствующих поправок Хинштейном совместно с Росгвардией и правительством.
24 июня в России была предпринята попытка вооруженного мятежа, в ходе которой основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин анонсировал поход на Москву, а также взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону. Вечером в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях с Пригожиным: ЧВК вернется в полевые лагеря, возбужденное уголовное дело в отношении него будет прекращено, а сам он «уйдет в Белоруссию». 27 июня ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела.