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Политика

Хинштейн анонсировал внесение в ГД законопроекта о вооружении Росгвардии военной техникой

Ведомости

Сегодня, 17 июля, в Госдуму будет внесен законопроект об оснащении Росгвардии военной техникой. Об этом объявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

«Сегодня внесем в Госдуму с коллегами законопроект, наделяющий Росгвардию правом иметь на вооружении военную (в том числе тяжелую) технику. Поправки вносятся в ФЗ "О войсках национальной гвардии"», – написал он у себя в Telegram-канале.

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О планах вооружить Росгвардию военной техникой, в частности танками, заявлял ее глава Виктор Золотов 27 июня после выступления президента РФ Владимира Путина перед военными на Соборной площади Кремля. Как отмечал Хинштейн, Путин принял такое решение еще в начале 2023 г. По словам депутата, наличие тяжелой техники является «наиважнейшим вопросом» для Росгвардии. 13 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о подготовке соответствующих поправок Хинштейном совместно с Росгвардией и правительством.

24 июня в России была предпринята попытка вооруженного мятежа, в ходе которой основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин анонсировал поход на Москву, а также взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону. Вечером в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях с Пригожиным: ЧВК вернется в полевые лагеря, возбужденное уголовное дело в отношении него будет прекращено, а сам он «уйдет в Белоруссию». 27 июня ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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