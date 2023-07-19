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ТАСС сообщил об использовании российскими военными новых танков «Армата»

Ведомости

Российская армия применяла в боевых действиях новые российские танки Т-14 «Армата». Об этом со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщает ТАСС.

По данным собеседника агентства, танки активно применялись группировкой войск «Юг». «Несколько единиц участвовали в бою, чтобы посмотреть, как себя проявит танк. Потом они были выведены с передовой», – говорит источник. По словам другого собеседника, необходимые испытания танка еще продолжаются, Т-14 «Армата» поступил на вооружение подразделений Южного военного округа.

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Танк Т-14, главной особенностью которого является необитаемая башня, производится концерном «Уралвагонзавод» (входит в «Ростех»). Он впервые был представлен на Дне Победы в 2015 г., в 2019 г. танк прошел предварительные испытания. В апреле «РИА Новости» со ссылкой на источники также сообщали, что российская армия начала применять Т-14 «Армата» в зоне спецоперации на Украине, но в прямых штурмовых действиях они не участвовали.

18 июля Минпромторг сообщил, что Минобороны России была отправлена партия танков Т-90М «Прорыв» и модернизированные Т-72Б3М. Завод также занимается усовершенствованием танков Т-72Б до Т-72Б3М, танков Т80БВ до уровня Т80БВМ.

В марте заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в 2023 г. российская армия получит порядка 1500 танков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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