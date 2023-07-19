ТАСС сообщил об использовании российскими военными новых танков «Армата»
Российская армия применяла в боевых действиях новые российские танки Т-14 «Армата». Об этом со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщает ТАСС.
По данным собеседника агентства, танки активно применялись группировкой войск «Юг». «Несколько единиц участвовали в бою, чтобы посмотреть, как себя проявит танк. Потом они были выведены с передовой», – говорит источник. По словам другого собеседника, необходимые испытания танка еще продолжаются, Т-14 «Армата» поступил на вооружение подразделений Южного военного округа.
Танк Т-14, главной особенностью которого является необитаемая башня, производится концерном «Уралвагонзавод» (входит в «Ростех»). Он впервые был представлен на Дне Победы в 2015 г., в 2019 г. танк прошел предварительные испытания. В апреле «РИА Новости» со ссылкой на источники также сообщали, что российская армия начала применять Т-14 «Армата» в зоне спецоперации на Украине, но в прямых штурмовых действиях они не участвовали.
18 июля Минпромторг сообщил, что Минобороны России была отправлена партия танков Т-90М «Прорыв» и модернизированные Т-72Б3М. Завод также занимается усовершенствованием танков Т-72Б до Т-72Б3М, танков Т80БВ до уровня Т80БВМ.
В марте заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в 2023 г. российская армия получит порядка 1500 танков.