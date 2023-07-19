ТАСС сообщил об использовании российскими военными новых танков «Армата»

Танк Т-14, главной особенностью которого является необитаемая башня, производится концерном «Уралвагонзавод» (входит в «Ростех»). Он впервые был представлен на Дне Победы в 2015 г., в 2019 г. танк прошел предварительные испытания. В апреле «РИА Новости» со ссылкой на источники также сообщали, что российская армия начала применять Т-14 «Армата» в зоне спецоперации на Украине, но в прямых штурмовых действиях они не участвовали.