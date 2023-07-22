Спикер госсовета Крыма назвал блефом заявления Киева о морской блокаде полуострова

«Киевские марионетки в данном случае ведут себя как обезьяны, которые иногда начинают передразнивать людей. Но сколько бы обезьяна не кривлялась, человеком она не станет. Так и киевский режим – ну что он может реально перекрыть? Сами. У них для этого нет ни флота, ни авиации, ни даже подходящих мест базирования. Поэтому их заявления о морской блокаде – чистейший блеф», – сказал он.