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Спикер госсовета Крыма назвал блефом заявления Киева о морской блокаде полуострова

Ведомости

Председатель госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что угрозы властей Украины о морской блокаде полуострова являются блефом, при этом они могут ударить по прибрежным объектам гражданской инфраструктуры или по гражданским кораблям. Об этом пишет «РИА Новости».

Ранее в минобороны Украины заявили, что с 21 июля суда, следующие в акваторию Черного моря в направлении морских портов России, «могут рассматриваться Украиной как такие, что перевозят грузы военного назначения, со всеми соответствующими рисками». Кроме того, с 05:00 20 июля Киев запретил ввиду опасности судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского канала. 

«Киевские марионетки в данном случае ведут себя как обезьяны, которые иногда начинают передразнивать людей. Но сколько бы обезьяна не кривлялась, человеком она не станет. Так и киевский режим – ну что он может реально перекрыть? Сами. У них для этого нет ни флота, ни авиации, ни даже подходящих мест базирования. Поэтому их заявления о морской блокаде – чистейший блеф», – сказал он.

Украина угрожает морской блокадой РФ в ответ на российскую блокаду

Опасность могут представлять украинские беспилотные катера

По словам Константинова, в Киеве заявляют, что у них «развязаны руки», и они вполне могут нанести террористический удар по прибрежным объектам гражданской инфраструктуры или по гражданским кораблям. Но своих возможностей сделать это у них «практически нет», однако Киев может «использовать ресурсы англичан, пускать надводные дроны, использовать спутниковое наведение». Необходимо отнестись к этому серьезно и «работать на упреждение» заявил он.

17 июля Россия покинула зерновое соглашение, которое было подписано 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев планирует продолжить черноморскую инициативу и без России. Минобороны России объявило, что с 20 июля все суда, которые следуют в украинские порты в акватории Черного моря, будут рассматриваться как «потенциальные перевозчики грузов военного назначения». Позже аналогичные меры анонсировали и в минобороны Украины с 21 июля. В Кремле после этого назвали опасными заявления Украины о судоходстве в Черном море.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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