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Бывшего вице-губернатора Белгородской области отправили под домашний арест

Ведомости

Обвиняемого в получении взятки бывшего вице-губернатора Белгородской области Константина Полежаева суд отправил под домашний арест. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по региону в своем Telegram-канале.

«Постановлением Свердловского районного суда города Белгорода 22 июля 2023 г. ходатайство следователя удовлетворено, в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», – говорится в сообщении.

В СК напомнили, что бывшему замгубернатора области было предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). Бывший чиновник, по версии следствия, брал взятки за оказание содействия в приемке работ в сфере ЖКХ. Полежаев, как отмечается, признал вину в предъявленном обвинении в полном объеме и дал признательные показания. 

21 июля Полежаев был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В СК сообщили, что его подозревают в получении взятки в виде двух автомобилей стоимостью более 17 млн руб. По версии следствия, в 2022 и 2023 гг. Полежаев, будучи замгубернатора, получил два автомобиля премиум-класса «иностранного производства» от руководства строительной компании. Это вознаграждение предполагалось за содействие в приеме работ по строительству очистных сооружений в Белгородской области. Помимо этого Полежаев должен был обеспечивать заключение контрактов с фирмой в области ЖКХ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 4 июля снял с должности Полежаева за некачественную организацию работ по восстановлению обстреливаемых Украиной города Шебекино и села Новая Таволжанка. Он работал на этом посту с января 2019 г., а до этого почти три года руководил администрацией Белгорода.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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