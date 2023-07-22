Бывшего вице-губернатора Белгородской области отправили под домашний арест

21 июля Полежаев был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В СК сообщили, что его подозревают в получении взятки в виде двух автомобилей стоимостью более 17 млн руб. По версии следствия, в 2022 и 2023 гг. Полежаев, будучи замгубернатора, получил два автомобиля премиум-класса «иностранного производства» от руководства строительной компании. Это вознаграждение предполагалось за содействие в приеме работ по строительству очистных сооружений в Белгородской области. Помимо этого Полежаев должен был обеспечивать заключение контрактов с фирмой в области ЖКХ.