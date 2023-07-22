Бывшего вице-губернатора Белгородской области отправили под домашний арест
Обвиняемого в получении взятки бывшего вице-губернатора Белгородской области Константина Полежаева суд отправил под домашний арест. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по региону в своем Telegram-канале.
«Постановлением Свердловского районного суда города Белгорода 22 июля 2023 г. ходатайство следователя удовлетворено, в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», – говорится в сообщении.
В СК напомнили, что бывшему замгубернатора области было предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). Бывший чиновник, по версии следствия, брал взятки за оказание содействия в приемке работ в сфере ЖКХ. Полежаев, как отмечается, признал вину в предъявленном обвинении в полном объеме и дал признательные показания.
21 июля Полежаев был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В СК сообщили, что его подозревают в получении взятки в виде двух автомобилей стоимостью более 17 млн руб. По версии следствия, в 2022 и 2023 гг. Полежаев, будучи замгубернатора, получил два автомобиля премиум-класса «иностранного производства» от руководства строительной компании. Это вознаграждение предполагалось за содействие в приеме работ по строительству очистных сооружений в Белгородской области. Помимо этого Полежаев должен был обеспечивать заключение контрактов с фирмой в области ЖКХ.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 4 июля снял с должности Полежаева за некачественную организацию работ по восстановлению обстреливаемых Украиной города Шебекино и села Новая Таволжанка. Он работал на этом посту с января 2019 г., а до этого почти три года руководил администрацией Белгорода.