Кремль отверг обвинения в разрушении собора в Одессе
Россия не наносит ударов по объектам социальной инфраструктуры «или тем более храмам», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на обвинения Украины в разрушении Спасо-Преображенского собора в Одессе.
«Мы неоднократно заявляли и можем это повторить: наши Вооруженные силы никогда не наносят ударов по объектам социальной инфраструктуры или тем более храмам, церквям и другим подобным объектам», – сказал представитель Кремля.
Он отметил, что это является «абсолютной неправдой», и уточнил, что речь идет об «антиракетах, которые были выпущены и которые сами разрушили этот храм».
Спасо-Преображенский собор был разрушен в результате падения ракеты в ночь на 23 июля. По словам главы Одесской областной администрации Олега Кипера, в результате удара также были разрушены шесть домов, повреждены два памятника архитектуры, десятки автомобилей. По его информации, один человек погиб, еще 19 жителей пострадали.
Минобороны отвергло обвинения Украины в разрушении собора. По заявлению ведомства, причиной разрушения храма могло стать падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате «безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах населенных пунктов, в том числе в городе Одесса».
Обвинения также отвергли в МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что повреждения Спасо-Преображенского собора «на совести киевского режима и безграмотных операторов комплексов ПВО».