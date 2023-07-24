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Политика

Кремль отверг обвинения в разрушении собора в Одессе

Ведомости

Россия не наносит ударов по объектам социальной инфраструктуры «или тем более храмам», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на обвинения Украины в разрушении Спасо-Преображенского собора в Одессе.

«Мы неоднократно заявляли и можем это повторить: наши Вооруженные силы никогда не наносят ударов по объектам социальной инфраструктуры или тем более храмам, церквям и другим подобным объектам», – сказал представитель Кремля.

Он отметил, что это является «абсолютной неправдой», и уточнил, что речь идет об «антиракетах, которые были выпущены и которые сами разрушили этот храм».

Спасо-Преображенский собор был разрушен в результате падения ракеты в ночь на 23 июля. По словам главы Одесской областной администрации Олега Кипера, в результате удара также были разрушены шесть домов, повреждены два памятника архитектуры, десятки автомобилей. По его информации, один человек погиб, еще 19 жителей пострадали.

Ранее по теме: Минобороны России сообщило об ударах по району Одессы

Минобороны отвергло обвинения Украины в разрушении собора. По заявлению ведомства, причиной разрушения храма могло стать падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате «безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах населенных пунктов, в том числе в городе Одесса».

Обвинения также отвергли в МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что повреждения Спасо-Преображенского собора «на совести киевского режима и безграмотных операторов комплексов ПВО».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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