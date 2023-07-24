Кремль отверг обвинения в разрушении собора в Одессе

Спасо-Преображенский собор был разрушен в результате падения ракеты в ночь на 23 июля. По словам главы Одесской областной администрации Олега Кипера, в результате удара также были разрушены шесть домов, повреждены два памятника архитектуры, десятки автомобилей. По его информации, один человек погиб, еще 19 жителей пострадали.