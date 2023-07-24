Автор поправок о лишении гражданства по рождению не будет отзывать законопроект
Сенатор от Крыма Сергей Цеков не планирует отзывать законопроект о лишении гражданства по рождению в ряде случаев, три других автора инициативы отозвали свои подписи с документа. Об этом Цеков заявил «РИА Новости».
«Не собираюсь отзывать», – сообщил он агентству. Цеков не стал комментировать, почему другие авторы законопроекта отозвали подписи, посоветовав уточнить этот вопрос у них.
Группа сенаторов 21 июля внесла в Госдуму законопроект, который предлагает лишать гражданства по рождению за дезертирство или дискредитацию армию. Среди авторов поправок при внесении документа помимо Цекова были также Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин от Севастополя, а также Ольга Бас от Луганской народной республики. Согласно думской электронной базе, на следующий день они сняли свои фамилии с законопроекта.
В пояснительной записке к поправкам говорится, что федеральный закон о гражданстве, принятый в апреле 2023 г., устанавливает случаи прекращения приобретенного гражданства. В документе приводятся примеры таких ситуаций – совершение преступления, дезертирство, дискредитация ВС РФ, призывы к экстремизму. Но эти меры распространяются только на тех, кто был принят в гражданство РФ. Авторы предложили распространить это и на гражданство, приобретенное по праву рождения.
В тот же день председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас выступил с критикой законопроекта и посоветовал сенаторам почитать Конституцию РФ, согласно которой гражданин России не может быть лишен своего гражданства или права изменить его. Также по закону «О гражданстве» получивший гражданство по праву рождения может выйти из него только по собственному желанию. Помимо этого, в своем Telegram-канале Клишас подчеркнул, что если федеральный политик вносит закон, который противоречит Конституции, то «для такого политика это серьезное основание задуматься, может ли он занимать свою должность».