Автор поправок о лишении гражданства по рождению не будет отзывать законопроект

В тот же день председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас выступил с критикой законопроекта и посоветовал сенаторам почитать Конституцию РФ, согласно которой гражданин России не может быть лишен своего гражданства или права изменить его. Также по закону «О гражданстве» получивший гражданство по праву рождения может выйти из него только по собственному желанию. Помимо этого, в своем Telegram-канале Клишас подчеркнул, что если федеральный политик вносит закон, который противоречит Конституции, то «для такого политика это серьезное основание задуматься, может ли он занимать свою должность».