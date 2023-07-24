Лавров обсудит урегулирование по Карабаху с главами МИД Армении и Азербайджана
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится со своими азербайджанским и армянским коллегами Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном завтра, 25 июля, в Москве. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ. Уточняется, что стороны обсудят пути деэскалации конфликта в Нагорном Карабахе.
«Особое внимание будет уделено подготовке мирного договора между Баку и Ереваном. <...> Министры также обсудят другие ключевые треки армяно-азербайджанской нормализации, включая разблокирование транспортных коммуникаций в регионе, делимитацию границы между Азербайджаном и Арменией, контакты по линии общественности и экспертов, запуск диалога парламентариев», – говорится в сообщении.
Также планируется обсуждение «актуальных вопросов российско-азербайджанской и российско-армянской повесток в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах», заключили в представительстве.
15 июля МИД сообщил, что Россия готова организовать в Москве трехстороннюю встречу министров иностранных дел для обсуждения путей выполнения договоренностей Армении и Азербайджана. Там также отметили, что после встречи в Москве можно организовать российско-азербайджано-армянский саммит, на котором стороны подписали бы мирный договор.
25 мая Пашинян и Алиев при посредничестве президента РФ Владимира Путина обсудили в Кремле отношения двух стран, но не приняли совместного заявления по итогам дня. При этом, как отметил Алиев, после заявлений Армении о признании территориальной целостности Азербайджана вопрос согласования пунктов мирного договора будет идти «намного легче».
Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась в сентябре 2020 г., когда в регионе начались боевые действия между военными Армении и Азербайджана. В результате было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Однако в 2022 г. произошло новое обострения в Нагорно-Карабахском регионе, когда государственная пограничная служба Азербайджана установила КПП в Лачинском коридоре – на единственной дороге, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией.