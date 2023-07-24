Лавров обсудит урегулирование по Карабаху с главами МИД Армении и Азербайджана

15 июля МИД сообщил, что Россия готова организовать в Москве трехстороннюю встречу министров иностранных дел для обсуждения путей выполнения договоренностей Армении и Азербайджана. Там также отметили, что после встречи в Москве можно организовать российско-азербайджано-армянский саммит, на котором стороны подписали бы мирный договор.