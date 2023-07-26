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Кандидат в президенты США Кеннеди-младший призвал наладить диалог с Россией

Ведомости

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступил за налаживание диалога с Россией на высоком уровне, пишет «РИА Новости».

«У нас нет отношений с Россией на высоком уровне. Нам нужно говорить с ними. Нам нужно поступать, как говорил мой дядя (35-й президент США Джон Кеннеди. – Ред.)», — сказал он.

Кеннеди-младший напомнил, что у Джона Кеннеди и первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева сложились дружеские отношения, они поддерживали диалог. В то же время с президентом России Владимиром Путиным сейчас не поддерживается никакого диалога.

В конце июня Кеннеди-младший назвал Украину жертвой противостояния России и США. Он пояснил, что при победе на выборах он добьется прекращения огня на Украине в максимально короткие сроки. Он также напомнил, что его сын был пулеметчиком в составе украинского спецназа и принимал участие в боевых действиях под Харьковом.

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Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 г. Кеннеди-младший, племянник 35-го президента США Джона Кеннеди, намерен стать кандидатом от демократической партии, однако для этого ему придется победить в ходе праймериз действующего президента США Джо Байдена, который намерен остаться у власти на второй срок. Среди республиканцев о выдвижении своей кандидатуры объявили в том числе бывший президент США Дональд Трамп – на данный момент он является наиболее популярным представителем республиканцев, несмотря на уголовное дело о хранении секретных документов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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