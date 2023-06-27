Кеннеди назвал Украину жертвой противостояния между США и Россией

Кандидат в президенты в рамках интервью выступил за то, чтобы США отказались от политики «вечных войн», на которые было потрачено $8 трлн средств налогоплательщиков с 2001 г. Также он указал на то, что жертвами опосредованной войны против России уже стали 350 000 украинцев, не уточнив, идет ли речь лишь об убитых солдатах ВСУ или об убитых и раненных.