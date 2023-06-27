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Политика

Кеннеди назвал Украину жертвой противостояния между США и Россией

Ведомости

США ведут опосредованную войну против России, принося Украину в жертву своим геополитическим интересам, заявил в интервью NBC5 кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди-младший.

«Я очень хорошо отношусь к украинскому народу, но это [конфликт] нехорошо для украинского народа, это опосредованная война между США и Россией, где Украина приносится в жертву», – сказал он.

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Кеннеди пояснил, что при победе на выборах он добьется прекращения огня на Украине в максимально короткие сроки. Он также напомнил, что его сын был пулеметчиком в составе украинского спецназа и принимал участие в боевых действиях под Харьковом.

Кандидат в президенты в рамках интервью выступил за то, чтобы США отказались от политики «вечных войн», на которые было потрачено $8 трлн средств налогоплательщиков с 2001 г. Также он указал на то, что жертвами опосредованной войны против России уже стали 350 000 украинцев, не уточнив, идет ли речь лишь об убитых солдатах ВСУ или об убитых и раненных.

По его словам, Запад в настоящее время продолжает препятствовать мирному урегулированию украинского конфликта, поскольку он заинтересован в продолжении боевых действий.

Ранее по теме: США выступили против прекращения огня на Украине

Ранее представители США, ряда их союзников и самой Украины неоднократно выступали против прекращения огня, которое входило в планы по мирному урегулированию, представленные Китаем и странами Африки.

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что страны НАТО фактически воюют на стороне Украины, глубже втягиваться в конфликт уже некуда. Президент РФ Владимир Путин еще в сентябре 2022 г. говорил, что российская армия на Украине противостоит «фактически всей военной машине коллективного Запада».

20 июня директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин рассказал, что российские войска в настоящее время сдерживают контрнаступление группировки НАТО, которая использует украинскую армию в качестве живой силы.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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